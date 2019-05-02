'Yeni Alanyalılar incitilmemeli'

CİMRİN, müftülüğün tepki çeken açıklamayı art niyetle yapmış olduğunu düşünmediğini ancak bu gibi konularda daha duyarlı olunması gerektiğinin altını çizerek "Öncelikle Josef Sural'ın acı kaybından dolayı tüm Alanyaspor camiasının, Alanya’nın ve Sural ailesinin tekrar başı sağ olsun. Herkes bir şeyler söylüyor, ben de nasıl gördüğümü buradan aktarmak isterim. Kesinlikle böyle olmuştur demiyorum ama olayların gelişimi tahminimce aşağıdaki gibi seyretti; Josef Sural'ın vefatından dolayı sosyal medyada bir anda yüzlerce başsağlığı dilendi ve acılar paylaşıldı, bu konuda hepimizin içi acıdı ve klavyelere yansıdı. Bu başsağlığı mesajları arasında 'Allah rahmet eylesin' mesajları da sıklıkla kullanıldı. Kimilerine göre Josef Sural Müslüman olmadığı için bu çeşit bir mesaj yazılması yanlış. Bu durumu gören bazı vatandaşlarımız konunun muhatabı olan Müftülüğü aradılar ve bu duruma müdahale etmesini istediler. Nasıl bir yerde yanlış bir şey gördüğümüzde zabıta birimini aramamız gibi. Böylesi durumlarda kamu kurumları vatandaştan gelen her talebi neticelendirmek zorunda kalıyorlar ya da kendilerini öyle hissediyorlar. Mesela çözüm masasını arayın falanca yerde su var bu var deyin ama aslında böyle bir şey hiç olmasın, o konu incelenmek ve cevaplanmak zorunda. Kanımca Müftülük de bu durumda konu ile ilgili şikayeti neticelendirmek için en yüksek fetva makamı olan Din İşleri Yüksek Kurulu'nun ilgili bildirisini buldu ve kamuoyuna duyurdu. Görevini de yapmış oldu. Ama gayrimüslimlere Allah rahmet eylesin denir mi denmez mi yorumunu yapmak, acılar bu kadar taze ve derinken çok yanlıştı. Ayrıca Alanya'da Yeni Alanyalı tabir ettiğimiz, Alanya’yı kendi evleri gören ve ölünce dahi burada gömülmek isteyen binlerce gayrimüslimin yaşadığı unutulmamalı ve onları incitecek açıklamalardan kaçınmalı. Alanya tüm Türkiye’de çok müstesna bir yerdir, ne İç Anadolu ne de diğer sahil kentlerine benzer. Buradaki en temel ayrım da Alanya’nın demografisidir ve bir hoşgörü kenti olmasıdır. Bana göre burada Alanya Müftülüğü’nü eleştirirken dozu kaçırmamak lazım. Keşke böyle bir açıklama için bekleselerdi ve konuyu enine boyuna irdeleselerdi, işin sosyolojik boyutunu da hesaba katarak. Söylediğim gibi bana göre bu açıklamayı durumdan vazife çıkarıp kendi kendilerine yaptıklarını hiç sanmıyorum, kendilerine gelen tepkiler üzerine bu açıklamayı yapmak zorunda kaldıklarını düşünüyorum. Kurumlarımızı eleştirirken yapıcı olmakta fayda var. Alanya Müftümüz de şehrimize yeni geldi, umarım bundan sonra açıklamalarında daha da duyarlı olur" açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2019, 21:26