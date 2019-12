Yeni Alanyalılar doğru planlama istiyor

DİM TV (dimtv.tv) ekranlarında Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim’in hazırlayıp sunduğu İğneli Fıçı’nın canlı yayın konukları Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, Alanya Belediyesi’nin ilk yabancı Meclis Üyesi Paulina Müftüoğlu ve Yabancılar Meclisi Rus Sözcüsü Luiza Gigitasahvili oldu. Yeni Alanyalıların talepleri Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında masaya yatırıldı.

- Program Alanya’da gelenekselleşen Noel Pazarı’yla başladı. Konuklar bu hafta sonu 10’uncusu gerçekleştirilecek olan Noel Pazarı’na ilişkin görüşlerini aktardılar.

Paulina Müftüoğlu: Finlandiyalılar da stant kuracaklar. Yurt dışındaki pazarları Alanya’ya getiriyoruz. Adetlerimizi kültürümüzü Alanya’ya taşıyoruz. Çok güzel bir etkinlik. Alanyalılar için de özel bir etkinlik. Farklı ülkelerin geleneklerini tanımış oluyorlar. Alanya’da bu kadar çok yabancı yaşıyor. Belediyemiz de bu anlamda farkındalık göstermiş oluyor.

Abdullah Karaoğlu: Bu yıl 10’uncusunu gerçekleştiriyoruz. Bu yıl ilk defa 2 gün yapacağız. Türkiye’de başka örneği yok. Alanya bu anlamda marka bir şehir. Pek çok farklı kentten Noel Pazarı’nı görmek üzere Alanya’ya gelenler oluyor. Festival kapsamında gönüllü olarak yapılanlar satıldıktan sonra da gelirleri bir havuzda toplanıyor. Bu gelir de Patika Engelsiz Yaşam Evi’ne bağışlanıyor. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarına engelsiz bir şekilde devam edebilmeleri için katkılar sunuyoruz. Bundan da büyük gurur duyuyoruz. Geçen sene 30 bin civarında bir katılım gerçekleşti. Kültür Merkezi’ne engelli asansörü yaptırdık. Yanı sıra toplanan gelirlerimizle bir başka sene de 35 tane engelli sandalyesi aldık. Bu yıl da Yeni Alanyalı derneklerin kurdukları standartlarla esnaflarımızın da talep ettikleriyle 200’e yakın stant açılacak.

Luiza Gigitasahvili: Hem duygusal hem geleneksel hem de kültürel bir etkinlik. Çok şükür ki Alanya bu konuda örnek bir şehir.

- Konuklar Yeni Alanyalıların Alanya’yı neden tercih ettiklerine de değindiler.

Paulina Müftüoğlu: Alanya çok güzel. Bir gelen bir daha görmek istiyor. Yurt dışına çıktığımızda farklı yerler görsek de Alanya’ya yeniden döndüğümüzde ‘Tanrım biz bir cennette yaşıyoruz” diyoruz.

Abdullah Karaoğlu: Alanya’da huzur buluyorlar. Tarihiyle doğasıyla insanlarıyla kültürüyle inşaat kalitesiyle standartları yüksek bir kent. Yaşayan bir şehir olduğu için Alanya tercih ediliyor. Güvende ve huzurlu hissediyorlar. Bu insanlar Alanya’da yaşıyor. Seninle benimle komşu. Aramızda bir fark yok. Esnafa giderek alışveriş yapıyor. Vergisini ödüyor.

Luiza Gigitasahvili: Türkiye’yi gezdik gördük. Mükemmel bir ülke ama nereye gidersem gideyim sonunda Alanya’ya geri dönmek istiyorum. Alanya’da huzur, mutluluk buluyorum. Hayat daha basit ve kolay burada. Kendini yabancı hissetmiyorsun.

- Paulina Müftüoğlu kendisine gelen talepleri aktardı.

Paulina Müftüoğlu: Yeni Alanyalılarla birlikteyim sürekli ve taleplerini iletmeye çalışıyorum. Talepleri çoğunlukla ileriye dönük doğru planlama yapılamaması etrafında yoğunlaşıyor. ‘Her şey çok güzel ama önümüzü göremiyoruz’ diyorlar. ‘Yarın ne olacağı belli değil’ diyorlar. Planlama eksiklerimizle alakalı şikayetleri oluyor. Yapılaşmadan ötürü sorunlar yaşıyorlar.

- Almış oldukları mülkleri satıp memleketlerine geri dönen yabancıların neden gittikleri de cevaplandı.

Paulina Müftüoğlu: Mülkünü alıp satanlardan geri dönenler de oluyor. Oturma izni 5 yıllıktı. Ardından 1 yıla indirildi. Bu da bazı arkadaşlarımızın evlerini satmalarına sebep olmuştu. En çok buna tanık oldum. Yaş ilerledikçe Alanya’ya gelemedikleri için de konutlarını satan yabancılara denk geliyoruz. Yanı sıra Alanya’ya ölüp Alanya’ya gömülmek isteyenler de oluyor.

Abdullah Karaoğlu: Gelen yaşlı insanların bakıcıları, bir bakım evleri yok. Yaşlılar için büyük ihtiyaç. Hemşiresiyle doktoruyla tam teşekküllü bir yer şart. Gitmek istemiyor fakat şartlar elverişsiz olduğu için gitmek zorunda kalabiliyorlar.

- Yerleşik yabancıların daha rahat yaşamaları adına öneriler de sunuldu.

Paulina Müftüoğlu: Yabancı dilde bilgilendirme yapılan alanlar eksik. Yanlış anlaşılmaların en aza indirilmesi adına dil çok önemli. Yabancı dille bilgilendirme yapılan birimlerin çoğalması lazım.

Abdullah Karaoğlu: Alanya’da bir bina taraması yapılsa ve binaların iskan durumu araştırılsa çok güzel olur. Tapuyu alınca bütün haklarına sahip olduklarını zannediyorlar. Fakat iskansız binalardan ötürü mağdur oluyorlar. İskansız binaların kontrol edilerek tespit edilmesi şart. Bu anlamda oluşan mağduriyetler de bu şekilde çözüm bulmuş olur. Yanı sıra tapu dairesi, göç idaresi gibi yoğun kullanılan resmi daireler içerisinde farklı dilleri bünyesinde bulunduran birimler kurulmalı. Tapu dairesi için böyle bir girişimde bulunuldu bildiğim kadarıyla ama maalesef bürokratik prosedürlere takılmışlar. Burada sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na çağrıda bulunuyoruz. Bu noktada bir düzenleme yapılabilirse Alanya için çok güzel olur.

Paulina Müftüoğlu: Gerçekten güzel bir yaklaşım söz konusu. Bir öneri geldiğinde mutlaka değerlendiriliyor. Sorunların çözümü noktasında gereken her şey yapılıyor. Çözüm Masası bu noktada son derece etkili.

Abdullah Karaoğlu: Mevcut bisiklet yollarına araç parkı yapılıyor. Herkesten ricam budur. Trafikte saygılı olmak lazım. Bisiklet kullanımının yaygınlaşması en temel tavsiyemiz. Bisiklet üzerinde de can güvenliğinden emin olmaları lazım. Arabayla giden kral ama diğerlerinin bir önemi yokmuş gibi davranılıyor. Bisiklet veya arabaların hepsi eşit.

Luiza Gigitasahvili: Alanya çok güzel bir kent. Çöpleri atmayalım. Alanya’yı korumak zorundayız. Geleceğimiz için Alanya’nın geleceği için dikkat etmek zorundayız. Şu an bir ilçe. İl olmasını istiyoruz. Ben Alanya’da yaşayan biri olarak Alanya’yı güzel kullanmak gerektiğine inanıyorum.

Abdullah Karaoğlu: Yabancılar meclisi olarak her kesime hitap ediyoruz. Türkiye’de ilk ve tek. 4 dilde yayınlar çıkarıyoruz ve çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Alanya için çok önemli. Herkesi de bekliyoruz. Alanya’da bir arada yaşamaktan gurur duyuyorum. İlerleyen günlerde sahilde çöp temizliği yapacağımız bir projemiz var. Alanya bir cennet. Saygı ve sevgiyle Alanya’yı korumamız lazım. Trafikte saygılı olmalıyız. Çevreye karşı duyarlı olmalıyız.

Paulina Müftüoğlu: Çöp konusu çok önemli. Yabancılar Alanya’yı temiz görmek istiyorlar. Deniz güneş ve kumunun dışında tarihi değerleriyle de lezzetleriyle de tanıtmamız lazım.