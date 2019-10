Yeni Alanyalılar 15. yıldönümünü kutladı

ALANYA Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılan kutlama programına, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in yanı sıra Almanya Federal Cumhuriyeti Antalya Konsolosu Wolfgang Wessel, yabancı büyükelçilik temsilcileri, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, fahri konsoloslar, yabancı dernek başkanları, vatandaşlar ve yerleşik yabancılar katıldı. Ukraynalı sanatçı Elena Skolova’nın müzik dinletisiyle başlayan 15. yıl kutlama etkinlikleri, slayt gösterisi ve Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu’nun açılış konuşmasıyla devam etti.

DOSTLUK MESAJLARI VERİLDİ

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi’nin 15 yıl önceki yola çıkış öyküsünü ve bugünlere gelişine dikkat çeken Abdullah Karaoğlu konuşmasında, "Türkiye’de tek ve ilk olan meclisimiz, çalışmalarıyla tüm dünyaya örnek olmuştur. Farklı kültürler ve bu kültürlerin uyumu, Alanya’nın çok eski tarihlerinden günümüze kadar gelerek, aynı etkiyi günümüzde de devam ettirmiştir. Noel Pazarı kurabiliyor, birlikte iftar açabiliyor, sanat sergileri düzenleyebiliyor ve pek çok etkinliğe katılabiliyoruz. Bizlerden bu konuda desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel ve ekibine teşekkür ederim" dedi.

'ALANYA ÖRNEK BİR KENT'

Meclis Başkanı Karaoğlu’nun ardından söz alan Yabancılar Meclisi Almanca Sözcü Ursula Greune, İngiliz Sözcü Anna Bielecka, Rusça Sözcü Luiza Gigitasvili ve Türkçe Sözcü Özlem Gök de ortak bir açıklama yaptı. Sözcüler açıklamalarında, hangi dinden ya da hangi dilden olursa olsun binlerce yabancının yaşadığı Alanya’nın, dünyaya örnek olacak bir uyum kenti olduğunu hatırlattılar. Sözcüler bu uyumun Alanya’daki baş mimarı Belediye Başkanı Adem Murat Yücel başta olmak üzere tüm devlet yetkililerine, Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu’na, 15 yıldır onlarla birlikte bu görevi yürüten Meclis Görevlisi Nimet Bolat ve Kerim Kocabaşoğlu’na, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ettiler.



'HERKES KENDİ ÜLKESİNİN ELÇİSİDİR'

Daha sonra kürsüye gelen Alanya Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı ve Yabancılar Meclisi Üyesi Paulina Müftüoğlu ise Yabancılar Meclisi'nin ve yerleşik yabancıların Alanya’nın tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi. Müftüoğlu, Alanya’nın sadece kum, deniz ve güneşten ibaret olmadığını ifade ederek, "Bu şehrin tarihi, kültürü, mutfağı, uluslararası organizasyonları ve daha pek çok etkinlikleri var. Bu insanların hepsi birer tanıtım elçisidir" dedi.

‘YABANCILAR MECLİSİ HOŞGÖRÜ KÜLTÜRÜNÜN EN GÜZEL ÖRNEĞİDİR’

Yabancılar Meclisinin 15 yıldır, kentte yaşayan yerleşik yabancı dostlarımızın hayatını kolaylaştırdığını, onların karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak için özveriyle çalıştığını vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise, "Her dilden, her dinden, her milletten insana ev sahipliği yapan kentimizde, yerlisiyle yabancısıyla uyum içinde kardeşçe yaşıyoruz. Yabancılar Meclisi, bu dostluğun, hoşgörünün, bir arada yaşama kültürünün en güzel örneğidir" dedi.