Yeni Alanya’dan turizme tam destek

1968 yılında kurulan Yeni Alanya Gazetesi’nin ardından 2017’nin 1 Eylül’ünde yayın hayatına resmi olarak başlayan Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’yi ve Dim Radyo’yu da bünyesine dahil eden Dim Medya A.Ş., Alanya’da yerleşik olarak yaşayan veya tatil amacıyla gelen konuklarımız için iki yeni yayın organını okuyucusu ile buluşturdu. Alanya’dan haberler veren İngilizce ve Rusça gazeteler bugün 3. sayısıyla okuyucusuna ulaşacak. Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Küresel Gazeteciler Konseyi Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, önümüzdeki günlerde Almanca gazetenin de Yeni Alanya ile birlikte dağıtımına başlanacağını kaydetti. Dim TV’de ayrıca her pazar saat 19.00’da, Alanya Rus Eğitim Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz’ün hazırlayıp sunduğu Rusça haberler de izleyici ile buluşmaya devam ediyor.