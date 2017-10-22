Yeni Alanya'dan 50'nci yaşa muhteşem kutlama

ALANYA basınının amiral gemisi konumundaki Yeni Alanya, düzenlenen şık kokteyl ile 50. yaşına girmenin gururunu yaşadı. Ayrıca bu anlamlı günde yeni nesil televizyon Dim Web TV'nin de açılışı yapıldı. Programa Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve İbrahim Aydın, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) Rektörü Mehmet Durdu Öner, Alanya Ticeret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Teknik Direktör Safet Susiç ile futbolcular, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Baraner, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gazeteci cemiyetlerinin başkanları, KKTC Genç TV sahibi Ertan Birinci, oda ve derneklerin başkanlarıyla sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda Yeni Alanya okuru katıldı.

'AİLEME NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEM AZDIR'

Programın açılışında konuşan TGF Genel Başkan Vekili, Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Dim Medya A.Ş. İmtiyaz Sahibi Mehmet Ali Dim şöyle konuştu: "Yeni Alanya'yı bugünlere getiren iş adamlarımıza, esnaflarımıza, ev hanımlarımıza tüm okurlarımıza teşekkür ederim. Yeni Alanya, 50 yıllık bir yolculuk. Kolay değil. Bu yolculukta biraz önce Yeni Alanya slaytında izlediniz, değerli babam Arıkan Yılmaz Dim'in refakatında, başta sevgili anneciğim Şadan Dim vardı. O da aramızda ama ısrarla önlere gelmek istemedi. Tabi ki değerli kardeşlerim Osman, İsmihan ve Halime'ye, eşime, çocuklarım Oruç ve şu anda gazetecilik üzerine okuluna devam eden ve mesleği bizden devralacak Toygar'a, tüm aile fertlerimize teşekkür ediyorum.

'50 YIL İLGİNÇ ANEKTODLARLA DOLU'

50. yılda istedik ki Alanya'nın 50 yılına uygun bir etkinlik yapalım. Ne yapabileceğimizi düşünürken Alanya'nın hafızası olan Yeni Alanya arşivine girdik. Oradan 50 yılda 50 gazete çıkardık. Biraz önce bakanımızla da gezdik, gerçekten tarihte bir yolculuk oldu. Oraya bakarken 1976 senesine takıldım kaldım, manşet şu, 'Alanya sanayi çarşısına kavuştu.' Bugün 40 yıl geçmiş, aşağı yukarı 4-5 yıldır nasıl kaldırabiliriz diye uğraşıyoruz. O gün kavuştuğu manşet olmuş, dönemin bakanlarına, başkanlarına teşekkür var, bugün de başkanımız kaldırırsa biz kendisine teşekkür edeceğiz. Nereden nereye, böyle ilginç anektodlar var."

'ANADOLU BASINI ÜZERİNDE BASKILAR VAR'

TGF Başkanı Yılmaz Karaca, yerel medyanın ve gazetecilerin yaşadıkları sorunları dile getirdi. Karaca, Bakan Çavuşoğlu'ndan destek isteyerek, "Anadolu basını artık ayağa kalkmalıdır. Bu nedenle sizlerden de destek bekliyorum. Son yıllarda tabi ki sadece bu iktidar değil, her dönemde Anadolu basını üzerinde maalesef büyük baskılar var. Bu baskıların bir an önce kaldırılmasını bekliyoruz" dedi. Karaca'nın ardından kürsüye çıkan Alanya Kaymakamı Haputlu da "Alanya'nın en köklü basın kuruluşu olmanın haklı gururunu yaşayan Yeni Alanya'ya nice ömürler diliyorum. Başarılarının sürmesi en büyük temennimizdir" dedi.

'YENİ ALANYA'YA ÇOK İMRENMİŞTİK'

Bakan Çavuşoğlu, Anadolu'da bir gazete çıkarmanın ve gazeteyi sürdürmenin kolay olmadığını, Yeni Alanya'nın 50. yaşına sürekli büyüyerek ulaşmasının çok büyük bir başarı olduğunu belirtti. Yeni Alanya Gazetesi ile öğrencilik yıllarında tanıştığını, büyük ilgiyle takip ettiğini söyleyen Çavuşoğlu “Yeni Alanya Gazetesi yerel olmasına karşın tüm Türkiye'de bilinen ve tanınan bir yayın. Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, dostum Mehmet Ali Dim ve tüm çalışanlarını kutluyorum" diye konuştu. Çavuşoğlu şöyle devam etti: "Yeni Alanya Gazetesi'nin 50. yıl töreninde bulunmaktan oldukça mutluluk duydum. Değerli dostum Mehmet Ali Dim'e de bu anlamda nazik davetinden dolayı teşekkür ederim. Gerçekten 50 yıl herkesin başarabileceği, ulaşabileceği bir hedef değildir. 1970'li yıllarda, öğrencilik yıllarımda ben de Yeni Alanya ile tanıştım. Yeni Alanya Gazetesi'ne 50. yılda gönderdiğim yazıda belirttiğim gibi koleje giderken tabelasını gördük, sonra çarşıya inip gazetesini okuduk. Siyah beyazdı o zamanlar. İmrenirdik, tabi bu gazete nasıl çıkar onu da merak ederdik.

'ARIKAN HOCANIN AŞKININ ÜRÜNÜ'

Anadolu'da gazete çıkarmak kolay değil. Biz de okul yıllarımızda duvar gazeteciliği yaptık. Anadolu'da gazeteciliği sürdürmek de kolay değil. Bazen seçim dönemlerinde gazete sayısının ciddi şekilde arttığını görürdük ama sonrasında azalırdı. Yaptığınız işe sevdanız olmazsa sabun köpüğü gibi görünürsünüz, sonra kaybolur gidersiniz. İşte Arıkan Yılmaz Dim'in aşkının ürünüdür Yeni Alanya. O nedenle kalıcı oldu ve o sebeple sürekli büyüyüp gelişti. Eminim ki rahmetli şimdi gurur duyuyordur. Emanet ettiği Yeni Alanya büyüyerek hedeflerine ulaşıyor. Yerel bir gazete olarak ülke genelinde tanınmak da kolay değildir. Ama bugün Yeni Alanya tüm Türkiye'de bilinen ve takdir edilen bir gazete haline geldi. Aynı şekilde yerel gazeteyi yurtdışında kim tanır? Ama yaptığınız iş ülkeyi yurtdışında da tanıtacağım ve tüm dünya ile bağlantı kuracağım sevdasındaysa, o da olur. Yeni Alanya, yurtdışında kurduğu pek çok dostlukla Alanyamızı ve ülkemizi en iyi şekilde tanıtıyor. Bu anlamda çok teşekkür ediyorum.

'DİM ALANYA'NIN GURURLARINDANDIR'

Yerel basın olmak çok kolay değil. Alanya'da çok sayıda gazete var. 2 tane de televizyon var. Şimdi de Dim Web TV var. Hepsi de çok renkli ve enerjik. Hepsi de çok büyük dayanışma içerisinde. Alanya basının saygınlığının esas sebebi de budur. Yerel basın güçlü değilse, objektif değilse herkes sizi bir yerlere çeker. Bugüne kadar Alanya'da veya bir yerde hiç bir gazeteye 'Benim lehimde haber yap' demedim. Gazete, dergi, sonra magazin eki. Magazin ekiyle evli erkekler Alanya'da gece eğlenmelerine de son vermek zorunda kaldı zaten, yakalandı hepsi. (Gülüyor) Ardından da şimdi Dim Web TV. Dünyanın neresine gidersen git, hemen Alanya ile ilgili bilgileri görüyorsunuz. Bazen açıyorum haberleri, oturduğum yerden Alanya'da olup biteni görüyorum. Yine Alanya'dan çıkıp da TGF Genel Başkan Vekili olmak da kolay değildir. Kendisini gönülden tebrik ediyorum. Tüm Yeni Alanya ailesine gönül dolusu başarılar diliyorum. Ayrıca üstat (TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca) devletin yerel basına baskısı olduğunu söyledi. Devletin neden baskısı olsun. Yerel basının birinci sorunu kendisidir. Yani güçlü, karakterli, objektif değilseniz herkes sizi bir yerlere çeker. İkinci sorun ise yereldeki insanlardır. En çok da başkasının aleyhine yazdırma çalışmaları vardır. Alanya'da bu hastalık çok yaygındır. 40 yıl önce de hastalıktı. 40 yıl önce de iftiraları, dedikoduları dolaştırırlar, köşeden 'bilinmeyen bir kaynaktan' ya da 'şuradan bir kaynaktan' diyerekten yazdırırlar. Alanya'da başkası adına haber yazdırmak için bütçe oluşturanlar var. Başka yerlerde de vardır. Herkes bir yerden çekiştirir. Yerel yöneticiler başka çekiştirir, siyasetçiler öyle. Devletin kuralları vardır. Resmi ilan payları düşük dersen, eyvallah anlarım. Yerel basının objektif olabilmesi için ekonomik bağımsızlığını kazanması lazım dersen, ona da varım. Niye ben baskı kurayım?"

YENİ ALANYA'DAN TEŞEKKÜR

Konuşmaların ardından Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Yeni Alanya'nın 50'nci yılı anısına Alanya'nın son 50 yılında yapmış oldukları hizmetlere ithafen Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve turizm duayeni Hüseyin Baraner'e teşekkür plaketi verdi. Yeni Alanya'nın kuruluş yıllarındaki ilk Sorumlu Müdürü Galip Cömert, Yeni Alanya'ya kesintisiz 20 yılın üzerinde hizmet veren Ferit Kesen, Mevlüthan Çavuşoğlu, Cüneyt Circi, Oğuz Korum, Sami Çaycoşar, İsmail Haboğlu ve Feyzi Açıkalın ile Dim Medya Center inovasyonuna katkı sunan Yel Mimarlık, Celil Mobilya, Işık Aliminyum, Özlü Soğutma, Altaş Beton, Kamburoğlu Ticaret, ALBİMO Mobilya, Mertler Elektrik ve Bozkent İnşaat'a teşekkür plaketleri verildi. Yeni Alanya'nın 50. yıl pastasının hep birlikte kesilmesinin ardından, Dim Medya Center bahçesinde açılan '50 Yılda 50 Gazete' adlı sergi gezildi. Daha sonra "Alanya'nın yeni nesil televizyonu" sloganıyla yayın hayatına başlayan Dim Web TV'nin açılış kurdelesi kesildi. Ardından konuklar Dim Web TV'yi gezdiler.

BYEGM'DEN TEBRİK

Basın Yayın ve Enformasyon Antalya İl Müdürü Esen Diler de Yeni Alanya Gazetesi’nin kuruluşunun 50. yılı ve Dim Web TV’nin açılışını yayınladığı mesajla kutladı. Diler, Mehmet Ali Dim nezdinde tüm çalışanları tebrik etti.