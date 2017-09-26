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Yeni Alanya yine Türkiye gündeminde

Yeni Alanya yine Türkiye gündemine Fox TV'de izlenme rekorları kıran 'İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat' programıyla geldi

Yeni Alanya yine Türkiye gündeminde

Yeni Alanya yine Türkiye gündemine Fox TV'de izlenme rekorları kıran 'İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat' programıyla geldi

26 Eylül 2017 Salı 01:33
Yeni Alanya yine Türkiye gündeminde
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ALANYALI Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın İstanbul'un yeni belediye başkanı olacağı haberi, Fox TV'de izlenme rekorları kıran 'İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat' gündemine Yeni Alanya ile geldi.

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Anahtar Kelimeler:
YENİ AlanyaFox TvTürkiyeİsmail Küçükkaya Ile Çalar Saat
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Mustafa yılmaz 2017-09-26 02:38:16

İnşAllah İstanbul'un güzelliği alanyaya yansır istanbul yeşilliği ve temizliği alanyaya yansır

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