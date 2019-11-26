Yeni Alanya yine Fox'un gündemindeydi
Yeni Alanya, Fox TV'nin izlenme rekorları kıran sabah programı İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in gündemi oldu
GÜNCEL 26.11.2019, 23:54 27.11.2019, 00:03
ALANYA'DAKİ eğitim sendikası temsilcilerinin, Dim TV'deki (dimtv.tv) Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı canlı yayınında öğretmen diye yerel gazeteciyi azarlayan Konya Valisi'ne gösterdikleri tepkiyi içeren 'Öğretmen şamar oğlanına döndü' başlıklı manşet haberimiz, Fox TV'nin izlenme rekorları kıran sabah programı İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in gündemi oldu.
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|28
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|28
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|14
|27
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