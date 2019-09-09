Yeni Alanya'ya 52. yaş tebriği 

ALANYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Gaye Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri, Dim Medya A.Ş'ye tebrik ziyaretinde bulundular. Yeni Alanya'nın 52., Dim TV ve Dim Radyo'nun 2. kuruluş yıldönümleri nedeniyle Dim Medya A.Ş'yi ziyaret eden AGC Başkanı Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri, pasta kestiler.