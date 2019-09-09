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Yeni Alanya'ya 52. yaş tebriği 

AGC Başkanı Gaye Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri, Yeni Alanya'nın 52., Dim TV ve Dim Radyo'nun 2. kuruluş yıldönümleri nedeniyle Dim Medya A.Ş'yi ziyaret ettiler 

GÜNCEL 09.09.2019, 16:11
Yeni Alanya'ya 52. yaş tebriği 
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ALANYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Gaye Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri, Dim Medya A.Ş'ye tebrik ziyaretinde bulundular.  Yeni Alanya'nın 52., Dim TV ve Dim Radyo'nun 2. kuruluş yıldönümleri nedeniyle Dim Medya A.Ş'yi ziyaret eden AGC Başkanı Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri, pasta kestiler.

#YENİ Alanya #agc başkanı #Gaye Coşkun #Dim Medya A.Ş
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