Yeni Alanya vatandaşa soruyor: Alanya engelliler için uygun bir kent mi?

HER alanda günden güne gelişen Alanya'da engelli bireylerin huzur, refah ve memnuniyeti son günlerin tartışma konusu haline geldi. Bu yıl 9’uncu sınıfa başlayan ve Alanya Lisesi'nde eğitim gören DMD hastası Ali Demir'in, eğitim gördüğü sınıfa sürünerek çıkması kamuoyunda büyük yankı uyandırmış ve tepki almıştı. Başta eğitim kurumları olmak üzere kamusal alanlarda engellilerin yaşadığı zorluklar gündeme gelmesinin ardından Alanya'da okul servislerinin engellilere uygunluğunu araştıran Yeni Alanya, okul servislerinin de mevzuata uygun donanımlara sahip olmadığını ortaya çıkardı. Peki kamusal alanlar başta olmak üzere Alanya engelliler için uygun bir şehir mi? Her alanda gelişen ve kendini yenileyen Alanya bu alanda ne durumda?

