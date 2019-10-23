Yeni Alanya vatandaşa soruyor: Alanya engelliler için uygun bir kent mi?
Alanya'da sürünerek eğitim gördüğü sınıfa ulaşamaya çalışan Ali'nin dramının ardından okul servislerinin de engellilere uygun olup olmadığı tartışılırken Yeni Alanya kent genelinde engellilerin konforunun ne düzeyde olduğunu öğrenmek ve vatandaşların görüşlerini almak için bir anket düzenledi
HER alanda günden güne gelişen Alanya'da engelli bireylerin huzur, refah ve memnuniyeti son günlerin tartışma konusu haline geldi. Bu yıl 9’uncu sınıfa başlayan ve Alanya Lisesi'nde eğitim gören DMD hastası Ali Demir'in, eğitim gördüğü sınıfa sürünerek çıkması kamuoyunda büyük yankı uyandırmış ve tepki almıştı. Başta eğitim kurumları olmak üzere kamusal alanlarda engellilerin yaşadığı zorluklar gündeme gelmesinin ardından Alanya'da okul servislerinin engellilere uygunluğunu araştıran Yeni Alanya, okul servislerinin de mevzuata uygun donanımlara sahip olmadığını ortaya çıkardı. Peki kamusal alanlar başta olmak üzere Alanya engelliler için uygun bir şehir mi? Her alanda gelişen ve kendini yenileyen Alanya bu alanda ne durumda?
Yeni Alanya vatandaşa soruyor
Anketimize katılmak, görüş ve önerilerinizi paylaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın!
https://www.yenialanya.com/alanyada-engelli-bireylerin-konforu-icin-gereken-ozen-gosteriliyor-mu-anket,85.html
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
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|5
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