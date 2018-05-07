Yeni Alanya Rus turistin fatura iddiasını araştırdı

ALANYA'DA tatil yaparken kalp krizi geçirerek komaya giren Rus turist Sergey Tsurkuk'un yatırıldığı özel hastanenin çıkardığı iddia edilen fatura, Rusya'yı şok etmişti. Tam 130 bin dolarlık şok rakam Rus basınına yansımış, Rus haber ajansı Sputnik Türkiye'nin haberinde "Hastanenin 1 günlük ücretinin 6 bin dolar olduğunu söyleyen Sergey Tsurkuk'un eşi Larisa, yönetimin şimdiye kadar 8 milyon rublelik (yaklaşık 130 bin dolar) fatura çıkardığını belirtti" denmişti.

YENİ ALANYA ARAŞTIRDI

Rusya'yı sallayan, Alanya'da da şok etkisi yaratan iddiayı Yeni Alanya araştırdı. Alanya'daki tüm özel hastanelerle görüşen Yeni Alanya muhabiri, iddialarda adı geçen hastanenin 'Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi" olduğunu ortaya çıkardı.

'ALKOLÜN ETKİSİYLE İNTİHAR ETMİŞ'

Yeni Alanya'nın konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Başkent Üniversitesi Hastanesi Uluslararası Hasta Departmanı Müdürü Gürol Birgen, "Konu tartışıldığı gibi değil, olayın iç yüzü çok farklı" diyerek şu açıklamayı yaptı: "Kalp krizi değil, şahıs alkollü ve alkolün etkisiyle otelinde intihar ediyor. Ekipler otele gidip müdahale ediyor ve koma halinde ambulansa alınıyor.

'SORGUSUZ SUALSİZ MÜDAHALE EDİLDİ'

Hastaya müdahale esnasında ne kimlik, ne de sigorta sorgusu yapıldı. Ekiplerimiz olması gerektiği gibi anında hastayı kurtarmaya yönelik müdahale ettiler ve hastayı hayatta tutmayı başardılar.

'BOYNUNDA İP İZLERİ VARDI'

Hastanın intihar ettiğini veya intihar süsü verildiğini düşünüyoruz. Çünkü boynunda ip izi vardı. Bu şekilde bir koma halinden kurtulması bile Alanya'nın sağlıktaki başarısı. Çünkü tedavide kullandığımız sistem Alanya'yı bırakın, bölgede başka bir yerde yok. Bu yüzden de pahalı bir sistem.

'HİÇBİR SİGORTA ŞİRKETİ KARŞILAMAZ'

Sistem pahalı ama bahsedildiği gibi 130 bin dolar rakamları hayalcilik. Hiçbir sigorta şirketi intihar vakasının tedavi bedelini karşılamaz. Biz de bu nedenle ailenin mağdur olmaması için otel personeli ve müdürlerinin yanında durumu eşine anlattık ve onayını aldık.

'AİLEYE YARDIMCI OLMAK İÇİN İNDİRİM YAPTIK'

Sigorta şirketleri bu giderleri karşılasa masraflar 6 bin doları geçmezdi. Ama biz ailenin durumunu da göz önünde bulundurarak aileye yardımcı olacağımızı söyledik. Ama bırakın 130 bin dolar fiyat çıkarmayı, aklımızdan bile geçirmedik. Olay çok yanlış bir şekilde Rus medyasına aksettirilmiş. Çok büyük bir turistik darbe oldu. Anne, babası da bugün (dün) gelip, özürlerini ilettiler."