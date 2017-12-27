Yeni Alanya okurları İngiliz The Sun gazetesinden zeki çıktı

Yeni Alanya'nın Facebook sayfasında (Yeni Alanya Gazetesi) paylaşılan çeşitli sembollerden oluşan bir matematik problemine Yeni Alanya okurları tarafından çoğunlukla doğru cevap verildi. Bir sosyal deneyin parçası olan bu soruya İngiliz The Sun gazetesinin dahi yanlış cevap verdiği gözlerden kaçmazken, sosyal deneyi titizlikle sürdüren Yeni Alanya ekibi okurlarının ne kadar dikkatli olduğunu gözler önüne serdi.
Ballin’ On A Budget isimli sosyal medya sitesinde yayımlanan çeşitli sembollerden oluşan bir matematik problemine kullanıcıların çoğu yanlış cevap verdi.
Yoğun dikkat gerektiren soru paylaşılırken cevabın “19” ya da “26” olmadığı belirtildi. Yaklaşık 13 bin kullanıcı soruya 16 ile 165 arasında değişen farklı cevaplar verdi. İngiliz The Sun gazetesinde sorunun doğru cevabının 67 olduğu belirtildi. Halbuki bu cevap da yanlıştı.
İşte İngiliz The Sun Gazetesi dahil birçok kişinin verdiği yanlış cevap
"İç içe geçmiş kare, beşgen ve altıgenden oluşan şekil a, muzlar b ve saat şekli c olarak tanımlanırsa;
3a=45 ise a =15'tir
2b+a=23 ise b = 4'tür
b+2c=10ise c = 3'tür
Sonuç olarak;
Matematikte çarpma işleminin önceliği olduğu için muz ve altıgen (a çarpım b) parantez içine alınarak işlem yapılır;
c+a+(a*b)
3+4+(4*15)= 67"
Ve işte Yeni Alanya okurlarının dikkatinden kaçmayan o ince detay:
Yukarıdaki cevapta, muzların sayısı, saatlerin gösterdiği rakam ve iç içe geçen geometrik şekillerdeki değişiklikler hesaba katılmamıştır. Bu yüzden İngiliz The Sun gazetesi dahil birçok kişinin yukarıdaki şekilde verdiği çözüm doğru değildir.
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