Yeni Alanya'nın yabancı ekleri ellerden düşmüyor

YENİ Alanya'nın, her hafta çarşamba günleri tüm gazete bayilerinde ve Alanya’daki 20 ayrı noktada bulunan stantlarda ücretsiz olarak okurlarıyla buluşan İngilizce, Rusça ve Almanca ek gazeteleri büyük ilgi görüyor. Dünyanın ünlü turistik destinasyonları arasında 'Alanya' adına fark yaratan 3 dilde 3 gazetemiz ellerden düşmüyor.