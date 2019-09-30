banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Yeni Alanya'nın yabancı ekleri ellerden düşmüyor

Yeni Alanya'nın 3 dilde 3 ek gazetesi, çok sayıda ülke vatandaşının sosyal medya hesaplarını süslüyor

GÜNCEL 30.09.2019, 00:25
Yeni Alanya'nın yabancı ekleri ellerden düşmüyor
banner404

YENİ Alanya'nın, her hafta çarşamba günleri tüm gazete bayilerinde ve Alanya’daki 20 ayrı noktada bulunan stantlarda ücretsiz olarak okurlarıyla buluşan İngilizce, Rusça ve Almanca ek gazeteleri büyük ilgi görüyor. Dünyanın ünlü turistik destinasyonları arasında 'Alanya' adına fark yaratan 3 dilde 3 gazetemiz ellerden düşmüyor.

#YENİ Alanya #yabancı ekler
Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
banner384
Namaz Vakti 30 Eylül 2019
İmsak 05:25
Güneş 06:44
Öğle 12:53
İkindi 16:14
Akşam 18:51
Yatsı 20:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 5 10
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 5 5
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Balıkesirspor 6 10
6. Keçiörengücü 6 10
7. Osmanlıspor 6 10
8. Adana Demirspor 5 9
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. West Ham 7 12
5. Tottenham 7 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2
banner440
banner545