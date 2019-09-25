banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Yeni Alanya'nın manşeti Fox'un gündemiydi

Yeni Alanya'nın dünkü 'Thomas Cook depremi' başlıklı manşeti, Fox TV'nin izlenme rekorları kıran sabah programı İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'te ülke gündemine taşındı

GÜNCEL 25.09.2019, 01:12
Yeni Alanya'nın manşeti Fox'un gündemiydi
banner404

YENİ Alanya'nın dünkü 'Thomas Cook depremi' başlıklı manşeti, Fox TV'nin izlenme rekorları kıran sabah programı İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'te ülke gündemine taşındı. Usta gazeteci İsmail Küçükkaya, turizm sektörünü şok eden gelişmeyi Yeni Alanya manşetiyle izleyicilerine aktardı.

#YENİ Alanya #Thomas Cook depremi #ismail küçükkaya
Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
banner384
Namaz Vakti 25 Eylül 2019
İmsak 05:20
Güneş 06:40
Öğle 12:54
İkindi 16:19
Akşam 18:58
Yatsı 20:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1
banner440
banner545