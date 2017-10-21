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Yeni Alanya'nın gurur günü 

Yeni Alanya'nın 50'nci kuruluş yıldönümü kutlama ve Dim TV açılış töreni, bugün saat 16.30'da Dim Medya Center'da gerçekleştirilecek 

Yeni Alanya'nın gurur günü 

Yeni Alanya'nın 50'nci kuruluş yıldönümü kutlama ve Dim TV açılış töreni, bugün saat 16.30'da Dim Medya Center'da gerçekleştirilecek 

21 Ekim 2017 Cumartesi 00:45
Yeni Alanya'nın gurur günü 
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1 EYLÜL 1968 tarihinde kurulan ve 50'nci kuruluş yıldönümünü kutlayan Yeni Alanya, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve ünlü gazetecilerin de katılacağı önemli bir organizasyona hazırlanıyor. Yeni Alanya'nın 50'nci kuruluş yıldönümü kutlama ve 'Alanya'nın Yeni Nesil Televizyonu' Dim TV'nin açılış töreni, bugün saat 16.30'da Güllerpınarı Mahallesi, Mollaosmanlar Caddesi, Hacıyusuflar Sokak, Çevreyolu Hasbahçe Kavşağı'nda bulunan Dim Medya Center binası önünde gerçekleştirilecek. Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim'in konukları arasında Bakan Çavuşoğlu ve Başkan Türel'in yanısıra Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Hürriyet Köşe Yazarı Deniz Zeyrek, Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır ve Star TV'nin ünlü haber sunucusu Nazlı Çelik de olacak. 
OKURLARIMIZA DAVET 
Yeni Alanya'nın okurundan aldığı güçle yarım asırı solladığını belirten Dim, "50'nci yılımızda Alanya'nın yeni nesil televizyonu Dim TV'yi de halkımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni Alanya'nın 50'nci yaşını kutlayacağımız ve Dim TV'nin açılışını yapacağımız bu özel günümüzde, tüm okurlarımızı yanımızda görmekten mutluluk duyarız" dedi.

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YENİ AlanyaDim TvDim Medya Center
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