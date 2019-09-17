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Yeni Alanya'nın 3 dilde 3 yayın günü

Yeni Alanya’nın haftalık olarak yayınladığı İngilizce, Rusça ve Almanca yayınları, her çarşamba olduğu gibi bugün de yeni sayılarıyla okurlarıyla buluşacak

GÜNCEL 17.09.2019, 23:48
Yeni Alanya'nın 3 dilde 3 yayın günü
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YENİ Alanya’nın haftalık olarak yayınladığı İngilizce, Rusça ve Almanca yayınları, her çarşamba olduğu gibi bugün de yeni sayılarıyla okurlarıyla buluşacak. Tüm dünyadaki turistik destinasyonlar arasında 'Alanya' adına fark yaratan yayınlarımız Metro, Hancı, Robert's Coffee, Alanyum, Ev Restoran, Harbour, En Vie Beach, McDonald's ve Neva Outlet gibi seçkin işletmelerdeki stantlarda da ücretsiz olarak okuruna ulaşıyor. 

#YENİ Alanya #ingilizce #rusça #almanca
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13. Norwich City 5 6
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6. Granada 4 7
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8. Levante 4 6
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17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0
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