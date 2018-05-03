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Yeni Alanya Köşe Yazarı Mustafa Mat resmen başvurdu

Mustafa Mat, Ankara'ya giderek resmi başvurusunu yaptı.

Yeni Alanya Köşe Yazarı Mustafa Mat resmen başvurdu

Mustafa Mat, Ankara'ya giderek resmi başvurusunu yaptı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 23:19
Yeni Alanya Köşe Yazarı Mustafa Mat resmen başvurdu
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Yasin ARAZ

EMEKLİ öğretmen ve Yeni Alanya Köşe Yazarı Mustafa Mat, 24 Haziran'da gerçekleşecek genel seçimlerde İYİ Parti'den milletvekili aday adaylığı için resmi başvurusunu yaptı. Önceki gün Ankara'ya giderek İYİ Parti Genel Merkezi'ne başvurusunu yapan Mat "Antalya'dan 10 milletvekili çıkaracağız" dedi. Mat, Türkiye'nin yeni bir yapılanmaya gideceğini belirterek "İyi günler göreceğiz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa MatAnkara
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