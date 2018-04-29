Yeni Alanya Köşe Yazarı Mustafa Mat aday adayı oldu

MAT, siyasetin içerisinde büyüdüğünü belirterek "Ülkem ve vatanım için ne gerekiyorsa yapmaya, canımı vermeye hazırım. Bir Türk milliyetçisi, Ülkücü bir insan, vatanı için gerektiğinde canını vermiyorsa, ona Milliyetçi, Ülkücü denmez. Ben böyle yetiştirildim. Evli ve 3 çocuk babasıyım. 2 çocuğum üniversite mezunu, biri halen üniversitede okuyor. Büyük iddialarla milletvekilliği aday adaylığımı açıklıyorum" dedi.

'VATANPERVER BİR AİLEDE YETİŞTİM'

Politikayla içli dışlı olan bir aile içerisinde yetiştiğini ve kendisinin de aktif olarak siyasette yer aldığını söyleyen Mat şöyle konuştu: "Büyük dayım Hasan Akçalıoğlu Adalet Partisi'nden 1965 seçiminde milletvekili seçilmişti. Merhum babam Hüseyin Mat da Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Cumhuriyetçi Güven Partisi'ni Alanya'da ilk defa kuran ve uzun yıllar ilçe başkanlığını yapan bir siyasetçidir. Ben 1978-1979 yıllarında Alanya Ülkücü Gençlik Derneği'nin başkanlığını yaptım. Ülkücü Gençlik Derneği Başkanı iken bir müddet hapiste yattım. 12 Eylül döneminde Ege 2 No’lu Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde yargılandım. Beraat ettim. 12 Eylül döneminde atamam 5 yıl geç yapıldı. 12 Eylül mağdurlarındanım. Ülkem ve vatanım için ne gerekiyorsa yapmaya, canımı vermeye hazırım. Bir Türk milliyetçisi vatanı için gerektiğinde canını vermiyorsa, ona milliyetçi, ülkücü denmez.

'AKP VE CHP ANA MUHALEFET İÇİN YARIŞACAK'

Dış politikadan, tarım ve hayvancılığa kadar her alanda ülkeyi zora sokan bir iktidar tarafından yönetiliyoruz. Oy kaybetmesi gerekirken oy arttırmanın altında yatan neden bugüne kadar muhalefet partilerinin üzerine düşeni yapamamasıdır. Kısmet olursa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı yapacağız. İYİ Parti'yi de tek başına iktidara taşıyacağız. AKP ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) ana muhalefette yarıştıracak bir seçim yaşayacağız. Hedefimiz Antalya'dan 10 milletvekili çıkarmaktır" dedi.