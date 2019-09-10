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Yeni Alanya Hollywood filminin direktörüne sordu: İşte projenin detayları

Başrolünü ünlü Hollywood starı Gerard Depardieu’nun oynayacağı ve çekimleri 1 Ekim'de Alanya’da başlayacak olan 'Goodbye Alanya' adlı filmin Alanya Direktörü Ruta Danileviciute, Yeni Alanya'nın sorularını yanıtladı

GÜNCEL 09.09.2019, 22:40 09.09.2019, 22:43
Yeni Alanya Hollywood filminin direktörüne sordu: İşte projenin detayları
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Ceren ŞAHİN

SÖZLERİNE "Başta bize büyük destek veren Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı ve Alanya'nın Litvanya Fahri Konsolosu Sayın Mehmet Şahin'e teşekkür ederim" diyerek başlayan Danileviciute, bu filme tüm Alanya'nın destek vermesi gerektiğini söyledi.

Filmin hazırlıklarını 6 aydır sürdürdüklerini söyleyen Danileviciute, şu bilgileri verdi:
"140 kişiden oluşan uluslararası bir ekip çalışacak. Ekibin başında Litvanyalı ünlü bir yönetmen olacak. Çok cesur bir yönetmen. Bütün Baltık ülkelerinde, Avrupa’da, hatta Hollywood’da da tanınan ve bilinen bir yönetmendir kendisi. Aksiyon ve macera dolu bir film olacak. Hollywood starlarının yer alacağı bir proje. 1 Ekim itibariyle ekip gelecek ve Kasım 15’e kadar 1,5 ay Alanya’da olacak. Çekimlerin tamamı Alanya’da gerçekleşecek. Alanya Kalesi’nden, sahillere kadar Alanya’nın her yeri filmde görünecek. 1,5 saatlik bir film. Alanya’da bugüne dek yapılmış en büyük proje olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden herkesin desteği çok önemli. Alanya’nın tanıtımında etken bir proje. Alanya bu projeye sahip çıkmalı. Şu anda filmle ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuru yapıldı. Onun prosedürü var. Tamamlandıktan sonra daha detaylı açıklama yapacağız. Sayın Mehmet Şahin, Litvanya’nın Alanya Fahri Konsolosu olması nedeniyle ayrıca destek verdi. Film ekibinin büyük bir bölümünü Litvanyalılar oluşturuyor. Şahin’e ayrıca teşekkür ederiz."

#Hollywood #YENİ Alanya
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