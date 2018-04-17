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Yeni Alanya her zaman olduğu gibi yine zirvede

Alexa, Akdeniz Bölgesi ve Antalya gibi Alanya'nın da zirvesinde her zaman olduğu gibi www.yenialanya.com'un yer aldığını açıkladı 

Yeni Alanya her zaman olduğu gibi yine zirvede

Alexa, Akdeniz Bölgesi ve Antalya gibi Alanya'nın da zirvesinde her zaman olduğu gibi www.yenialanya.com'un yer aldığını açıkladı 

17 Nisan 2018 Salı 20:16
Yeni Alanya her zaman olduğu gibi yine zirvede
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WEB siteleri hakkında bilgileri toolbarı yoluyla toplayarak, ziyaretçi sayıları (trafik) üzerinden sıralama yapan servis Alexa, Alanya'nın en çok tıklanan haber sitelerini açıkladı. Alexa verilerine göre, Akdeniz Bölgesi ve Antalya gibi Alanya'nın da zirvesinde her zaman olduğu gibi www.yenialanya.com yer alıyor. Alexa, Akdeniz Bölgesi, Antalya ve Alanya'nın en çok tıklanan haber sitesi www.yenialanya.com'un Türkiye sıralamasında 3 bin 312, dünya sıralamasında ise 197 bin 451'inci sırada olduğunu açıkladı. Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim "Bu bir gurur tablosu ve bu gurur hepimizin. Emeği geçenleri tebrik ediyor, okurlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AlexaAkdeniz BölgesiAntalya
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