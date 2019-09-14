Yeni Alanya, Dim TV ve Dim Radyo Mobil uygulamaları güncellendi!

YENİ Alanya Gazetesi, Dim TV ve Dim Radyo mobil uygulaması güncellendi! Yeni güncellemeyi mutlaka edinin, Alanya ve Türkiye gündemine dair son dakika haberlerini asla kaçırmayın

Yeni Alanya Gazetesi Dim TV ve Dim Radyo mobil uygulaması ile son dakika haberlerini anlık bildirimler ile anında öğren, köşe yazarlarını oku, gündem, ekonomi, spor, magazin, teknoloji ve diğer bir çok kategoriyi takip et.

Yeni Alanya Gazetesi Mobil uygulamasında neler var?

* Yeni Alanya Gazetesi'nin güçlü yazar kadrosu ile gündeme yönelik köşe yazılarına ulaşabilirsin.

* Telefonununa gönderilecek anlık bildirimlerle sondakika gelişmelerini takip edebilirsin.

* Bir parmak hareketi ile sayfalar arasında kolayca geçiş yapabilirsin. İstediğin zaman yazı boyutunu değiştirebilirsin.

* Spor kategorisi ile spor dünyasındaki gelişmeleri, oynanan karşılaşmaları takip edebilir, futbol, basketbol, voleybol gibi spor kategorilerine ulaşabilirsin.

* Gündem ile ilgili sondakika gelişmelerini takip edebilirsin.

* Teknoloji kategorisinde yeni çıkan ürünler ve oyunlar ile ilgili bilgi alabilirsin.

* Magazin dünyasından en son haberleri takip edebilir, merak ettiğin magazin gelişmelerine ait fotoğrafları görüntüleyebilirsin.

* Türkiye' de ve dünyada yaşanan ekonomik gelişmeleri ekonomi kategorimizde bulabilirsin.

* Tüm bunların dışında sağlık, eğitim, kobi, seyahat ve dünya gibi kategorilerinden de güncel haber görüntüleyebilirsin.

YENİLİKLER

İlettiğiniz fikir ve önerileriniz için teşekkür ederiz. Beklentilerinizi karşılamak için geliştirmeler yapmaya devam ediyoruz.

Yeni video deneyimi kullanımınıza hazır... Haber okurken video izleyebileceğiniz bir deneyim geliştirildi.

- Habere ulaşmanızı engelleyen kullanım yönlendirmeleri kaldırıldı.

- Görsel düzenlemeler yapıldı.

Görüşlerinizi önemsiyoruz. Uygulama içerisinde iletişim” kısmından bize yazabilir ya da [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.

YENİ ALANYA UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz. İyi Seyirler.

Son dakika haberler, köşe yazıları, gündem, ekonomi, spor, magazin, teknoloji ve diğer tüm gelişmeler için yenilenen haber uygulaması ile Yeni Alanya Gazetesi yanında. Gazeteler teknolojiyle gelişirken doğru, hızlı ve son dakika haber anlayışı ile Yeni Alanya, tüm yerel gazeteler arasında öncü konumunu korumaya ve uygulamasıyla gazeteciliğin amiral gemisi olmaya devam ediyor.

Alanya, Antalya, Türkiye ve dünyada yaşanan son dakika gelişmelerinden yazar yazılarına, magazin ve teknolojiden her mahalleye ait haberlere kadar size geniş bir haber içeriği sunan Yeni Alanya Gazetesi Mobil uygulaması yarım asrı aşan gazetecilik deneyiminden güç alıyor.

Soru, görüş ve önerilerin için her gün 09.00 – 18.30 saatleri arasında hizmet veren 0 242 513 17 55 numaralı Yeni Alanya Gazetesi Okur İletişim Hattımızı arayarak ya da 05425131755 WhatsApp hattı veya [email protected] adresine e-posta göndererek bizlerle iletişime geçebilirsin.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz. İyi Seyirler.

DİM WEB RADYO UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN

Alanya'nın yeni nesil radyosu DİM WEB RADYO dinlemek artık çok kolay.

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz. İyi Dinlemeler.

IOS uygulaması : https://itunes.apple.com/tr/app/haber-sistemi/id492732333?mt=8?l=tr&mt=8 Bu uygulama hem iPhone, hem iPad için tasarlanmıştır. Artık hem iPad'inizde hem iPhone'unuzda benzer kullanıcı deneyimini yaşayabileceksiniz.

Android uygulaması:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dimmedya.yenialanya