Yeni Alanya'dan yeni hizmet

HER gün yüz bini aşkın kişinin ziyaret ettiği yenialanya.com'da firma rehberi hizmete açıldı. Sadece Alanya ve Antalya'nın değil Akdeniz Bölgesi'nin en çok tıklanan haber sitesi olma unvanını yıllardır koruyan, gelişen ve değişen teknolojiye kendini sürekli yenileyerek ayak uyduran www.yenialanya.com, şimdi de okurlarına firma rehberi uygulamasını sunuyor. Günlük yaklaşık 100 bin kullanıcının ziyaret ettiği yenialanya.com'un sunduğu firma rehberi uygulaması, ürün veya hizmet sunan işletmeleri tüketicilerle ortak bir noktada buluşturuyor.

Bir işletmeniz yada hizmetiniz mi var? Hemen firma rehberine ekleyin ve daha kolay bulunur olun. İnternette her gün milyonlarca insan firma araştırıyor. Hemen siz de firmanızı Alanya firma rehberine kaydedin, bu fırsatı kaçırmayın. Yeni Alanya firma rehberine katıldıktan kısa bir süre sonra size sunduğumuz bir çok özellikten de faydalanabilirsiniz. Üyelik işleminizi tamamlamanızın ardından firmanızı rehber sistemine ekleyerek siz de binlerce prestijli firma arasında yerinizi alın. Yeni Alanya Gazetesi'nin aktif popüleritesi, güçlü alt yapısı ve iyi yapılanması sayesinde firmanızı bir kaç gün içerisinde Google’da birinci sayfada bulabileceksiniz.

FİRMA REHBERİNE KAYIT OLMAK

SİZE NE AVANTAJLAR SAĞLAR?

- Her gün yüz binin üzerinde ziyaretçisi olan Yeni Alanya Gazetesi'nde firmanızın tanıtımı yapılmış olur.

- Firma ve hizmet arayan kişilere firmanız tanıtılır ve yeni müşteriler kazanırsınız.

- Markanız değerlenir.

- İnternet sitenizi kayıt ederek yeni ziyaretçiler elde edersiniz.

- Yenialanya.com içinde geçen isminiz ve web siteniz sayesinde sizin web siteniz değerlenir ve Google’da arama sonuçlarında ilk sırada çıkarsınız.

- Alanya ve tüm Türkiye'de sosyal medya takipçilerimize firmanız duyurulmuş olur.

FİRMA REHBERİ NEDİR?

Firma rehberi genel bir tanımla, ürün veya hizmet sunan işletmelerin, tüketicilerle ortak bir noktada buluşmalarını sağlayan platformdur. Geleneksel firma rehberleri belli bir bölgeyi ele alan ve sadece işletmelerin telefon numarası ve adresinin yer aldığı fiziki kitapçıklardı. Ayrıca bunları bulabilmek de zahmet isteyen bir uğraştı. Arama-bulma ve değerlendirme kavramlarının çok daha işlevsel hale geldiği internet dünyasında rehber de oldukça fayda sağlayan bir platform olarak üreticiye ve tüketiciye kolaylık yaratmaktadır. Oldukça pratik bir avantaja sahip olan rehber platformu ile bireyler hiçbir zahmete başvurmadan, bölge ve sektör kriterleri doğrultusunda aranılan hizmeti gerçekleştiren işletmeleri bulabiliyor; bu işletmeler hakkında video ve fotoğraf gibi tanıtım görsellerini de gözden geçirebiliyor ve diğerleriyle kıyaslamaya gidebiliyorlar.

ARADIĞINIZ FİRMA HEMEN KARŞINIZDA

İster yerel firma, ister orta ölçekli bir KOBİ, isterse büyük ölçekli firmalar olsun, bireyler rehber ile tüm Türkiye'de faaliyet gösteren sektörleri kategori şemasıyla listelenen ve site içeriğinde arattırılabilen geniş bir yelpaze sunulmakta. Bilindiği gibi, yeni yerleşimler ve taleplerin artmasıyla son yıllarda ortaya çıkan işletme sayısı azımsanmayacak fazlalıktadır. Böyle bir durumda ihtiyaç olan bir işletmeyi bulmak da zorlaşıyor. Ancak rehber sitesini ziyaret eden bireyler, belli parametrelerde arama yaparak aradığı firmayı sokağa çıkmadan bulabiliyor. Bu parametreler ise faaliyet arz edilen sektör ve arattırılacak bölge kriteri gibi özellikleri içermekte. Böylelikle aranılan firmayı dilediğimiz an birkaç tıkla karşımızda bulabiliyoruz.

YENİ TRENDE ORTAK OLUN

Bilgisayar ve internet teknolojisi hayatımıza girerek, birçok kavramın ve uygulamanın eskiyip, eski işlevini yitirmesine yol açmıştır. Buna ufak bir örnek olarak basılı metinleri verebiliriz, artık boş bir müsvedde yerine yazmak istediklerimizi bilgisayarda yazıyor, bilgi almak istediğimiz bir ürünü rehber kitapçıkları veya sokak, cadde dolaşmak yerine internetten aratarak kolaylıkla bulabiliyoruz. Ancak internet de kendi içerisinde gelişiyor. Zira arama motorlarının bazı kısıtlamaları olmasından ötürü istediğimiz ürün veya firmaya ulaşmakta zorluk çekiliyor. Bu da bizleri artık daha popüler hale gelen firma rehberi sitesine yöneltiyor. Rehber platformu, büyük veya küçük işletmeler fark etmeksizin bizlere aradığımız tüm firma ve ürünlere detaylı bilgilerle ulaşma imkanı veriyor.