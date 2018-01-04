Yeni Alanya'dan üst geçitler için imza kampanyası

YENİ Alanya artık Alanya'nın asli sorunlarının çözümü için öncülük ediyor. Bunun ilk adımı olarak change.org olarak bilinen ve belli bir imza sayısına ulaşarak muhataplarına kampanyayı ileten sosyal site üzerinden "Alanya'da bir yaya daha ölmesin!" başlığı ile bir imza kampanyası başlattı. Yeterli imza sayısına ulaşılması halinde büyük ses getirebilecek olan kampanya hızla imza toplamaya devam ediyor. Kampanyaya destek vermek için tıklayınız.

Kampanya metni ise aynen şöyle:

"Alanya Ticaret Kavşağı'ndan başlayan yeni çevre yolunun ilk etabı olan kısım Cikcilli-Oba etabı tamamlanarak geçtiğimiz günlerde trafiğe açılmıştı. Alanya trafiğini rahatlatacak olan yeni yolda kısa süre içerisinde bir çok kaza gerçekleşti. Alanya çevresindeki akan trafikte çok kayıp verdik. Kayıp bir de olsa yüz de olsa çok büyük bir rakam. Gençler ölüyor, pırıl pırıl bir nesil trafikte can veriyor. Her gün o tehlikeyi yaşayan bireyler olarak ölen insanlara ne olduğunu, neden bu kazaların yaşandığını çok iyi biliyoruz.

Bir anlık dikkatsizlik, aşırı hız, sabırsızlık ve eksik olan ÜST GEÇİTLER!

Ayrıca yıllardır görev yapan belediyemizin bu ihtiyaca en kısa sürede cevap vereceğine gönülden inanıyoruz. Giden hayatlar geri gelmeyecek ancak bir imzanız ile başka hayatları korumak sizin elinizde.

Dileriz bu kampanyayı imzalar ve güzel bir şeylerin olmasına katkıda bulunursunuz.

Hep beraber harekete geçerek bir gün kendimizin yada sevdiklerimizin başına gelebilecek bu ve buna benzer bir kazaları engelleyebiliriz, tüm Türkiye’nin bu konudan haberdar olup kenetlenmesini ve daha emniyetli bir yaşam koşulu sağlayabiliriz. Lütfen kampanyayı imzala, paylaş, duymayan kalmasın.

Güven ve Umut Dolu Yarınlar."