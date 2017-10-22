Yeni Alanya'dan 50'nci yaşa muhteşem kutlama

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Alanya'nın 50'nci kuruluş yıldönümü kutlama ve Dim TV açılış töreninde Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca'nın "Yerel basın üzerinde baskı var" sözleri üzerine "Yerel basının objektif olabilmesi için ekonomik bağımsızlığını kazanması lazım dersen, ona da varım. Niye ben baskı kurayım? Ben devletin Dışişleri Bakanıyım. Bugüne kadar Alanya'da ve Türkiye'de hiçbir gazeteye 'Benim lehimde haber yapın' demedim. Başkası adına da 'yap' demedim" dedi. Yeni Alanya'nın 50'nci kuruluş yıldönümü kutlama ve Dim TV açılış törenine Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Baraner, ALTSO Başkanı Mehmet

Şahin, siyasi parti temsilcileri, oda, dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, turizmciler ve çok sayıda okurumuz katıldı. Yeni Alanya'nın 50'nci kuruluş yıldönümü kutlama ve Dim TV açılış töreni, merhum Yeni Alanya kurucusu Arıkan Yılmaz Dim adına yaptırılan Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencilerinin, Dim için yazdıkları şiirler ve kompozisyonları okumalarıyla başladı.Yeni Alanya'nın doğuşunu ve 50 yılını anlatan özel slaytın izlenmesinin ardından Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TGF Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, açılış konuşmasında Yeni Alanya'nın 50 yıllık haber serüvenini, bu sürede yaşanan zorlukları ve 'Alanya'nın yeni nesil televizyonu' sloganıyla yayın hayatına başlayan Dim Web TV'nin doğuşunu anlattı. Ardından kürsüye çıkan TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, yerel medyanın ve gazetecilerin yaşadıkları sorunları dile getirdi. Karaca, Bakan Çavuşoğlu'ndan destek isteyerek "Anadolu basını artık ayağa kalkmalıdır. Bu nedenle sizlerden de destek bekliyorum. Son yıllarda tabi ki sadece bu iktidar değil, her dönemde Anadolu basını üzerinde maalesef büyük baskılar var. Bu baskıların bir an önce kaldırılmasını bekliyoruz" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Anadolu'da bir gazete çıkarmanın ve gazeteyi sürdürmenin kolay olmadığını, Yeni Alanya'nın 50'nci yaşına sürekli büyüyerek ulaşmasının çok büyük bir başarı olduğunu belirtti. Yeni Alanya Gazetesi ile öğrencilik yıllarında tanıştığını, büyük ilgiyle takip ettiğini söyleyen Çavuşoğlu “Yeni Alanya Gazetesi yerel olmasına karşın tüm Türkiye'de bilinen ve tanınan bir yayın.Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, dostum Mehmet Ali Dim ve tüm çalışanlarını kutluyorum" diye konuştu.

'DEVLETİN KURALLARI VARDIR'

Karaca'nın "Yerel basın üzerinde devlet baskısı var” şeklinde ifade kullandığına işaret eden Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Devletin yerel basına neden baskısı olsun. Yerel basının birinci sorunu kendisidir. Yani güçlü, karakterli, objektif değilseniz herkes sizi bir yerlere çeker. İkinci sorun ise yereldeki insanlardır. En çok da başkasının aleyhine yazdırma çalışmaları vardır. Alanya'da bu hastalık çok yaygındır. 40 yıl önce de hastalıktı. 40 yıl önce de iftiraları, dedikoduları dolaştırırlar, köşeden 'bilinmeyen bir kaynaktan' ya da 'şuradan bir kaynaktan' diyerekten yazdırırlar. Alanya'da başkası adına haber yazdırmak için bütçe oluşturanlar var. Başka yerlerde de vardır. Herkes bir yerden çekiştirir. Yerel yöneticiler başka çekiştirir, siyasetçiler öyle. Devletin kuralları vardır. Resmi ilan payları düşük dersen, eyvallah anlarım. Yerel basının objektif olabilmesi için ekonomik bağımsızlığını kazanması lazım dersen, ona da varım. Niye ben baskı kurayım? Ben devletin Dışişleri Bakanıyım. Bugüne kadar Alanya'da ve Türkiye'de hiçbir gazeteye 'Benim lehimde haber yap' demedim. Başkası adına da 'yap' demedim" şeklinde konuştu.

YENİ ALANYA'DAN TEŞEKKÜR

Konuşmaların ardından Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Yeni Alanya'nın 50'nci yılı anısına Alanya'nın son 50 yılında yapmış oldukları hizmetler anısına Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat ve Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür plaketi verdi. Yeni Alanya'nın kuruluş yıllarındaki ilk Sorumlu Müdürü Galip Cömert, Yeni Alanya'ya kesintisiz 20 yılın üzerinde hizmet veren Ferit Kesen, Mevlüthan Çavuşoğlu, Cüneyt Circi, Oğuz Korum, Sami Çaycoşar, İsmail Haboğlu ve Feyzi Açıkalın ile Dim Medya Center inovasyonuna katkı sunan Yel Mimarlık, Celil Mobilya, Işık Aliminyum, Özlü Soğutma, Altaş Beton, Kamburoğlu Ticaret, ALBİMO Mobilya, Mertler Elektrik ve Bozkent İnşaat'a teşekkür plaketleri verildi.

Yeni Alanya'nın 50. yıl pastasının hep birlikte kesilmesinin ardından, Dim Medya Center bahçesinde açılan '50 Yıla 50 Gazete' adlı sergi gezildi. Daha sonra "Alanya'nın yeni nesil televizyonu" sloganıyla yayın hayatına başlayan Dim Web TV'nin açılış kurdelesi kesildi. Ardından konuklar Dim Web TV'yi gezdiler.