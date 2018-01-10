Yeni Alanya bir tuş ötede

BU hat üzerinden haber ihbarlarınız, önerileriniz ve düşüncelerinizi Yeni Alanya'ya kolay ve hızlıca ulaştırabilirsiniz. Karşılaştığınız olayları ya da şikayetçi olduğunuz konuları video ve fotoğraf olarak kaydedip +90 542 513 17 55 numaralı Yeni Alanya WhatsApp İhbar Hattı'na yollayabilirsiniz. Gönderdiğiniz videolar ve fotoğraflar, haber merkezimiz tarafından değerlendirilerek haberleştirilecektir.