ALANYA basınının duayeni Arıkan Yılmaz Dim tarafından yakılan meşale yarım asrı geride bıraktı. Yeni Alanya, bugünden itibaren 52. yaşından gün almaya başlayacak. Öte yandan Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV ile yeni nesil radyosu Dim Radyo’nun da bugün 2. kuruluş yıldönümü. Okuyucularından aldığı güçle her gün bir öncekinden daha kaliteli ve içerikli olarak elinize ulaşan Yeni Alanya'nın web sitesi www.yenialanya.com da, anlık haber trafiği, e-gazete hizmeti, İngilizce, Almanya ve Rusça yayınlarıyla Alanya'nın dünyaya açılan penceresi durumunda. Açıldığı günden beri sadece Alanya merkezin değil, Okurcalar ile Demirtaş arasındaki 102 mahallenin sorunlarını gündemine taşıyan, izleyici ve dinleyici oranı giderek artan Dim TV ile Dim Radyo da Alanya’dan haberdar olmak isteyenlerin bir numaralı adresi oldu. Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim yönetimindeki seçkin haberci kadrosuyla Türkiye'nin en iyi yerel gazetelerinden olan Yeni Alanya, bölgesel gazetelerle yarışını sürdürüyor. Cesur, doğru ve objektif habercilikten hiç ödün vermeden, kendisiyle yarışarak, sürekli büyüyüp, gelişerek bugünlere gelen Yeni Alanya, 52. yaşında da bu ilkelerinden sapmadan Alanya'nın sesi, gözü, kulağı olmaya devam edecek. Bu özel gün hakkında sosyal medya hesabında bir mesaj yayınlayan duayen gazeteci Mehmet Ali Dim, şu ifadeleri kullandı: “1 Eylül 1968 günü yine bir Pazar’dı. Alanya/Müftüler Caddesi’ndeki o küçük büro/matbaada büyük bir heyecan vardı. Yeni Alanya Gazetesi’nin ilk sayısı için Merhum Arıkan Yılmaz Dim “Sağ mı? Sol mu?” konulu başyazısı için daktilosunun tuşlarına basıyordu. Alanya medyasının amiral gemisi ve Akdeniz’in en çok okur kitlesine sahip medya grubunun ilk tohumları atılıyordu. Yeni Alanya’yı bugünlere getiren herkese minnet borçluyuz. En başta da okurlarımıza ve emekçilerimize. Nice yıllara el ele gönül gönüle inşallah.”