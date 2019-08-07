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Yedikleri akşam yemeği sonrası rahatsızlanan 35 asker hastaneye kaldırıldı

Bayburt'ta, yedikleri akşam yemeği sonrası rahatsızlanan 35 asker, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı

GÜNCEL 07.08.2019, 00:31 07.08.2019, 02:05 Enes Subaşı
Yedikleri akşam yemeği sonrası rahatsızlanan 35 asker hastaneye kaldırıldı
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BAYBURT İl Jandarma Komutanlığı'nda akşam yemeği yiyen askerlerden 35'i, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Askerlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi. Askerlerin yediği yemeklerden incelenmek üzere numune alındı.

#Bayburt
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