-Ceren ŞAHİN

ÖNCEKİ gün Manavgat-Akseki Karayolu üzerinde seyir halindeyken kontrol noktasında durdurulan bir otomobilin bagaj ve arka koltuğunda sağlıksız koşullarda taşındığı tespit edilen yüklü miktarda büyükbaş ve koyun eti ele geçirilmiş. Ankara’dan Alanya’ya getirildiği belirlenen 5 koyun, 1 dana kargas ve sakatatlardan oluşan 350 kilo et, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Jandarma ekiplerinin nezaretinde imha edilmişti.

Alanya’da büyük yankı uyandıran, yanı sıra tedirginlik yaratan olay, “Yediğimiz etler güvenilir mi?” sorusunu da beraberinde getirdi. Alanya’nın nabzını tutmaya devam eden Dim TV (dimtv.tv), bugün konuyu gündemine alarak Alanya’da uzun yıllardır halka hizmet veren İtimat Et’e gitti, mikrofonlarını işin uzmanına uzattı. Mehmet Akif Gürsoy vatandaşları “Güvenilir kasapları tercih edin. Kasabınızdan etin, veteriner hekim ve sevk raporlarını talep edin” dedi.

‘GÜVENİLİR KASAPLARI TERCİH EDİN’

Gürsoy’un yapmış olduğu açıklamanın tam metni ise şöyle: “İnsanlar öncelikle kasaplarına güvenmeliler. Güvenilir kasapları tercih etmeliler. Biz kasaplar aldığımız havyaların, etlerin gerek veteriner hekim raporları gerekse de sevk raporlarını bulundurmak zorundayız. Veteriner hekimler, hayvanın sağlık durumu hakkında ve kesime uygun olup olmadığına ilişkin bir rapor sunuyor. Kesime uygun olmayan hayvan mezbahaya alınamıyor. Ardından da sevkiyle ve nereden geldiğiyle alakalı da ayrı bir rapor veriliyor. Dolayısıyla güvenilir et için vatandaşlar gittikleri kasaplardan bu belgeleri göstermelerini talep edebilir. Bu şekilde etini gönül rahatlığı ile tüketebilir.”

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 15:23