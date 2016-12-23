Yediemin depoları araç mezarlığı oldu

MANAVGAT'TA trafik uygulamaları sırasında eksikleri bulunduğu ya da icralık olduğu için yediemin depolarına gönderilen kamyon, kamyonet, otobüs, midibüs, otomobil ve motosikletlerin de aralarında bulunduğu yüzlerce araç çürümeye terk edildi. Çiviler Yediemin Deposu'nun sahibi Ünsal Çiviler, ödenmemiş vergi borcu başta olmak üzere icra müdürlükleri ve vergi daireleri tarafından konulan haciz kararları nedeniyle otomobil, kamyonet, midibüs ve otobüslerin kendilerine getirildiğini söyledi. Parka çekilen bir aracın yasal bekleme süresinin 4 ay olduğunu kaydeden Çiviler, bu sürenin sonunda araçların Milli Emlak'a devredildiğini ifade etti. Milli Emlak tarafından hiçbir şart aramaksızın araçların satışının yapıldığını kaydeden Çiviler, yediemin depolarında bekletilen araçların milli servete zarar olduğunu vurguladı.

DEĞERİNİN ALTINDA SATILIYOR

Bekleyen araçların gün geçtikçe değer kaybettiğini, hem borçlu hem de alacaklı açısından mağduriyet oluşturduğunu anlatan Ünsal Çiviler, kışın yağmur ve soğuk hava, yazın da 40 derecenin üzerinde sıcakta kalan araçların deforme olduğunu, bundan dolayı gerçek değerinin çok altında satıldığını aktardı. Eksiklikleri veya sürücülerin belgesiz kullanmaları sebebiyle çok sayıda motosikletin de yediemin deposuna çekildiğine dikkati çeken Çiviler, sürücülere, belgesiz araç kullanmaktan dolayı 1.400 TL ceza kesildiğini kaydetti. Sürücülerin bu cezayı ödemekten kaçındığı için motosikletlerini alamadığına değinen Ünsal Çiviler, "Bu nedenle yediemin depolarında yığılma meydana geliyor. Devlet, bu cezayı er ya da geç tahsil ediyor. Bu araçlardan 4 ayını dolduranların 2918 sayılı kanun uyarınca Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satılması gerekiyor. Maalesef Milli Emlak Müdürlüğü de bu konu üzerinde durmuyor. Eğer bu araçlar 6-8 ay içerisinde satılmış olsa değerinde satılacak. Böyle olunca değer kaybediyor" dedi.



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