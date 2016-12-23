Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Yediemin depoları araç mezarlığı oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çeşitli nedenlerle yediemin deposuna çekilen yüzlerce araç çürümeye terk edildi

Yediemin depoları araç mezarlığı oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çeşitli nedenlerle yediemin deposuna çekilen yüzlerce araç çürümeye terk edildi

23 Aralık 2016 Cuma 20:55
Yediemin depoları araç mezarlığı oldu
banner404
MANAVGAT'TA trafik uygulamaları sırasında eksikleri bulunduğu ya da icralık olduğu için yediemin depolarına gönderilen kamyon, kamyonet, otobüs, midibüs, otomobil ve motosikletlerin de aralarında bulunduğu yüzlerce araç çürümeye terk edildi. Çiviler Yediemin Deposu'nun sahibi Ünsal Çiviler, ödenmemiş vergi borcu başta olmak üzere icra müdürlükleri ve vergi daireleri tarafından konulan haciz kararları nedeniyle otomobil, kamyonet, midibüs ve otobüslerin kendilerine getirildiğini söyledi. Parka çekilen bir aracın yasal bekleme süresinin 4 ay olduğunu kaydeden Çiviler, bu sürenin sonunda araçların Milli Emlak'a devredildiğini ifade etti. Milli Emlak tarafından hiçbir şart aramaksızın araçların satışının yapıldığını kaydeden Çiviler, yediemin depolarında bekletilen araçların milli servete zarar olduğunu vurguladı.
DEĞERİNİN ALTINDA SATILIYOR
Bekleyen araçların gün geçtikçe değer kaybettiğini, hem borçlu hem de alacaklı açısından mağduriyet oluşturduğunu anlatan Ünsal Çiviler, kışın yağmur ve soğuk hava, yazın da 40 derecenin üzerinde sıcakta kalan araçların deforme olduğunu, bundan dolayı gerçek değerinin çok altında satıldığını aktardı. Eksiklikleri veya sürücülerin belgesiz kullanmaları sebebiyle çok sayıda motosikletin de yediemin deposuna çekildiğine dikkati çeken Çiviler, sürücülere, belgesiz araç kullanmaktan dolayı 1.400 TL ceza kesildiğini kaydetti. Sürücülerin bu cezayı ödemekten kaçındığı için motosikletlerini alamadığına değinen Ünsal Çiviler, "Bu nedenle yediemin depolarında yığılma meydana geliyor. Devlet, bu cezayı er ya da geç tahsil ediyor. Bu araçlardan 4 ayını dolduranların 2918 sayılı kanun uyarınca Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satılması gerekiyor. Maalesef Milli Emlak Müdürlüğü de bu konu üzerinde durmuyor. Eğer bu araçlar 6-8 ay içerisinde satılmış olsa değerinde satılacak. Böyle olunca değer kaybediyor" dedi.
 
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatAraç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim