YDUS tercihleri başladı! Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri nasıl yapılır?

TERCİH Alınacak Alanlar : Çocuk Cerrahisi, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı, Kalp ve Damar Cerrahisi, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Radyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji ve Üroloji

Davası süreci devam eden alanlarla (İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Anesteziyoloji ve Reanimasyon) ilgili değerlendirme ve tercih işlemi idari yargı kararı sonrasında yapılacaktır.

YDUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme yapılabilmesi için tercih bildirimi sırasında ilgili ana

dalda uzman unvanı almış olmak şarttır.

2018-YDUS BAŞVURU KILAVUZU

Adaylar, sınav sonuçları açıklandıktan sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden öğreneceklerdir. Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerinde değişiklik/düzeltme yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebileceklerdir. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen veya tamamen iptali vb. talepleri içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Tercihler bireysel olarak internet aracılığıyla aday tarafından yapılacaktır. Yanlış veya eksik girilen tercihler geçersiz sayılır. Yanlışlıkla bir program yerine diğer bir programın girilmesi durumunda girilen program tercih edilen program gibi işlem görür. Tercihlerin elektronik ortama yanlış aktarılmasından doğacak sonuçlardan aday sorumludur. Kontenjanlar, ilgili tablolarda (*) ilan edilmiştir. Bu kontenjanlara yine bu tablolarda kontenjanların altında bulundukları ana dalda uzman olanlar başvurabilecektir. Adaylar ilgili tablolardan en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.