YDS sonbahar dönemi sonuçları açıklandı!

YDS sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek amacıyla 17 Eylül'de düzenlenen, sonbahar dönemi Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları ÖSYM'nin sonuç açıklama sisteminde duyuruldu.

ÖSYM'DEN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

17 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2017-YDS Sonbahar Dönemi) değerlendirilme işlemleri tamamlanmış olup sınav sonuçları, 5 Ekim 2017 tarihinde saat 14:40'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

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YDS PUANLANDIRMA SİSTEMİ

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir.

YDS PUANI NASIL HESAPLANIR?

YDS'de 80 soru sorulmaktadır. Her bir sorunun değeri de 1.25 puandır. Adayın doğru vermiş olduğu sayı ile 1.25 çarpılarak elde edilen sonuç YDS puanı olmaktadır. Örneğin 40 doğru cevap veren aday 40×1.25= 50.00 puan alacaktır. 60 doğru cevap sayısına ulaşan da 60×1.25= 75.00 puan alacaktır.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

internet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.