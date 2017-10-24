Yazılımın sultanları

KADINLARIN yazılım çağında geri kalmaması ve mobil teknolojileri tanıyıp girişimcilikte bir adım öne geçebilmeleri amacıyla Turkcell, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde başlatılan ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projesinde sona gelindi. Altı ay süren yolculuğun sonunda finale kalan 10 proje değerlendirilerek dereceye girenler ekipler düzenlenen törenle ödüllendirildi. Teknolojiyle ilgilenen kadınların yazılım çağı ve Endüstri 4.0 dönemlerinden geri kalmamalarının ve istihdamının artırılmasının hedeflendiği “Geleceği Yazan Kadınlar” projesinin ödül töreninde, birincilik ödülü İstanbul’a gitti. Gökçe Demir ve Hilal Şener’in geliştirdiği ‘Otizmo’ adlı yazılım, giyilebilir cihaz aracılığıyla alınan sinyallerle otizm şüphesi durumunda teşhis edilmesine imkan sunuyor. İkincilik ödülünü kazanan Özden Çetin Yakın’ın uygulaması, çocukların sağlıklı ve kolay beslenebilmesi için ebeveynlere yardımcı olmayı amaçlıyor. Ayşe Nur Zengin, Evin Keleş ve Meryem Sena Kılıç’ın birlikte geliştirdikleri Yubiva adlı proje ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Proje, 6-12 yaş aralığındaki işitme engelli çocuklara oyun kartları ve artırılmış gerçeklik kullanılarak işaret dili eğitimi veriyor. Birinci olan Geleceği Yazan Kadınlar ekibi, Silikon Vadisi’ni ziyaret ve teknoparklarda istihdam hakkı kazandı. Otizmo projesi, ticarileşme aşamasında Turkcell ve TOBB ile birlikte yola devam edecek. En çok beğeni toplayan iyi fikirler Turkcell Arıkovanı’nda fonlamaya açılacak. Türkiye’nin kadınlarını geleceğin teknolojisini hazırlamaya teşvik eden projenin mimarı ve destekçisi olan isimler anlamlı gecede de girişimci kadınların yanında hazır bulundu. Ödül törenine katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Evrim Aras, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı dereceye giren kadın girişimcilere ödüllerini takdim etti. Geleceği yazan 100 genç kadın Turkcell’li olacak Gecede bir konuşma yapan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, şunları söyledi: “Turkcell olarak Türkiye için insanımız için çalışıyor, toplumumuzdan aldığımızı yine toplumumuza geri vermek için çabalıyoruz. Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz dünyanın önde gelen teknoloji markalarından biri olmak ve Türkiyemizi teknolojide üreten ülke konumuna getirmek. Bir o kadar önemli bir konu da kadınlarımızın yüksek değer sağlayan teknoloji sektöründe yer almaları. Maalesef kadın işgücünün ekonomiye yeterli katkı sağlayamaması en önemli eksikliklerimizden, o yüzden özellikle kadınlarımızın Endüstri 4.0 döneminde yazılım becerilerini geliştirmeleri son derece kritik. Burada daha gideceğimiz yol olduğunu düşünüyoruz ve çalışmalarımızı buna göre yönlendiriyoruz. Biz de bu anlayış ve hassasiyetle bundan beş yıl önce hayata geçirdiğimiz ‘Geleceği Yazanlar’ projesini TOBB ve TOBB Kadın Girişimciler işbirliğiyle yeni bir perspektifle tekrar ele aldık. Böylece ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projemiz ortaya çıktı. Önemli olan bu projeyi sürdürmek, 1500 değil, 15 bin, 150 bin, 500 bin kadını yazılımla buluşturmak.” ‘Geleceği Yazan Kadınlar’da başarılı olan 100 girişimci kadına istihdam oluşturarak Turkcell ürün ve servislerinin son kullanıcı testlerini yaptırmayı hedeflediklerini belirten Terzioğlu şöyle devam etti: “İlk aşamada 6 ay sürecek testler kadınlar projesinde Türkiye’nin farklı bölge ve şehirlerinde yaşayan, seçim ve eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan 100 Testler kadına uzaktan çalışma imkanı sunarak Turkcell Grup’ta istihdam edeceğiz. Aynı zamanda başarılı projeleri Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda fonlamaya açarak kadınların girişimcilikle ilgili hayallerini ve fikirlerini gerçekleştirme imkanı sunacağız.”

‘GELECEĞİ BUGÜNDEN İNŞA ETMEMİZ GEREKİYOR’

Yazılımın ekonominin en kritik becerilerinden biri olduğunun altını çizen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin genç ve dinamik nüfus fırsatını değerlendirebilmesi için odaklanması gereken iki temel husus var. Bunlardan birincisi insan kaynağını yeni sanayi devrimine uygun becerilerle donatmak, ikincisi ise kadınların ekonomik hayattaki varlıklarını artırmaktır. Geleceği Yazan Kadınlar Projesi ile kadınlara yeni ekonominin en kritik becerilerinden olan yazılım geliştirme kabiliyetini kazandırmayı hedefledik. Turkcell ve projeye katılan odalarımızla birlikte Türkiye’nin 18 ilinde bin 359 kadına mobil uygulama yazılımı geliştirme eğitimine katılma imkanı verdik. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcıların tümü bizlerin gözünde dereceye girdiler. Çünkü onlar Türkiye’nin dijital dünyadaki geleceğinde söz sahibi olmak için ilk adımı attılar. Umuyorum ki bu projede öğrendikleriyle yeni iş fikirlerini hayata geçirecek ve Türkiye’nin zenginleşmesine çok önemli katkılar yapacaklar. Unutmayın ki, geleceği oluşturmak, tahmin etmekten daha kolaydır. İşte biz bu proje ile geleceği oluşturacak becerilere sahip kadınların sayısını artırmayı hedefledik. Çünkü geleceği bugünden inşa etmemiz gerekiyor. Ve fırsatların kazası olmaz. Türkiye kalkınacaksa, zengin olacaksa, milli gelirimiz 25 bin dolara çıkacaksa, Türkiye’nin gündemine, odak noktasına girişimciliği koymalıyız. Bu işe başlamamızın sebebi işte buydu. Geleceği bugünden inşa ediyoruz. Kadın ve erkek girişimci sayısı yüzde 50-50 olmalı. Yoksulluk ve işsizlikten kurtulmanın yolu girişimcilerin artmasından geçiyor. Her bir girişimci demek ortalama 10 kişiyi istihdam etmek demektir. Turkcell ile başladığımız proje ile içimizden milyar dolarlık genç kadınlarımız çıksın istiyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki kızlarımızın kafasına, nasıl proje yapabilirim, insanlığa nasıl fayda sunabilirim diye fikir koyduk. Bundan sonra kızlarımız fikrini projesini geliştirip insanların kullanımına sunabilmek için çalışacaklar. Burada da en büyk destekçileri TOBB ve Turkcell olacak” şeklinde konuştu.