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Yazıcıoğlu suikastı şüphelisi eski paşa, kurucu listesinde

Meral Akşener'in partisinin kurucu listesinde, Yazıcıoğlu suikastı davasında şüpheli olan eski Adana Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Lapanta da var

Yazıcıoğlu suikastı şüphelisi eski paşa, kurucu listesinde

Meral Akşener'in partisinin kurucu listesinde, Yazıcıoğlu suikastı davasında şüpheli olan eski Adana Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Lapanta da var

25 Ekim 2017 Çarşamba 14:21
Yazıcıoğlu suikastı şüphelisi eski paşa, kurucu listesinde
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YAZICIOĞLU suikastına ilişkin soruşturmada bir dönem 'şüpheli' olarak yer alan eski  Adana Bölge  Jandarma Komutanı Tuğgeneral  Ali Lapanta'nın adı,  Meral Akşener'in bugün kurduğu İyi Parti'de geçiyor. Partinin kurucu listesinde yer alan Lapanta, yüzlerce kilometrekarelik alanı 'gereksiz yere' arattığı bilgisi üzerine ifade vermişti.

YAZICIOĞLU SUİKASTI ŞÜPHELİSİ ESKİ KOMUTAN, KURUCU LİSTESİNDE

Meral Akşener'in kurucu genel başkanı olduğu partinin kuruluş dilekçesi  İçişleri Bakanlığı'na sunuldu. Partinin ismi 'İyi Parti' olarak açıklandı. Partinin sloganı ise ' Türkiye iyi olacak' şeklinde belirlendi. Akşener daha sonra  Ankara'da  Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yeni partinin ilk kongresini düzenledi.

Akşener'in partisinde bulunan isimler bir bir gün yüzüne çıkarken, bir üye dikkatleri çekti. Merhum  Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasıyla ilgili başlatılan soruşturmada bir dönem adı geçen ve ifade veren dönemin  Adana Bölge  Jandarma Komutanı Tuğgeneral  Ali Lapanta, partinin kurucu listesinde yar alıyor.

KAZA RAPORUNDA LAPANTA'NIN DİNLENDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Devlet Denetleme Kurulu'nun kazayla ilgili hazırladığı raporda, Tuğgeneral  Ali Lapanta'nın dinlendiği ortaya çıkmıştı. Raporda, yüzlerce kilometrekare alanın gereksiz yere arandığı ve sonuçta enkazın '17 köylü vatandaş' tarafından bulunduğu belirtilmişti.

Arama kurtarma çalışmalarını planlayan  Adana  Jandarma Komutanlığı ve bazı askeri personelin TİB'in belirlediği enkaz bölgesinin aranması konusunda gerekli dikkati göstermediğinin müşahade edildiğini anlatılmıştı.

BBP lideri  Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009 tarihinde,  Kahramanmaraş mitinginden Yozgat-Yerköy mitingine hareket etmek üzere içinde bulunduğu helikopter kazasında hayatını kaybetti.

YAZICIOĞLU OLAYINDAKİ KİLİT İSİM FETÖ'DEN TUTUKLANDI

Kayseri'de  Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının öldüğü helikopter kazasında manipülasyon yaptığı iddiasıyla yargılanan dönemin İstihbarat Şube Müdürü Ali  Orhan Dinç'in de aralarında bulunduğu 10 polis, kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla tutuklandı.

Onlarca isim FETÖ'den tutuklandıYazıcıoğlu ailesinin avukatı Süleyman Ekici, "Biz en başından beri olayın bir kaza değil cinayet olduğunu söylüyorduk. O tarihte, 132 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunduk ama 15 Temmuz'dan hemen önce bu isimler hakkında 'takipsizlik' kararı verildi. Ama görüyoruz ki o 132 kişi arasındaki onlarca isim FETÖ'den tutuklandı. O 132 isme ortaya çıkan yeni belgelerle her gün yeni FETÖ'cüler ekleniyor. Soruşturmada baş şüpheli olan Gülen, Yazıcıoğlu'nun ölümünden 5 gün sonra 'Alperenler ve Liyakat' başlıklı bir mesaj yayınladı. Orada Yazıcıoğlu'nu hedef alarak 'Bir ilahi tokatla dışarı atıldı' ve 'Bir perşembe günü vefat edip cuma günü cenazesine ulaşıldı' sözleri de cinayete dair delil olarak dosyada yer aldı. Yazıcıoğlu'nun bulunduğu helikopter bir çarşamba akşam üstü düşmüş ve cenazesine cuma günü ulaşılmıştı" diye konuşmuştu. (Kaynak:  Yeni Şafak)

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Anahtar Kelimeler:
Meral AkşenerAli LapantaAdana Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral
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