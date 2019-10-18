Yazar Nuri Pakdil hayatını kaybetti
Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar Nuri Pakdil Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
GÜNCEL 18.10.2019, 14:30
YAZAR Nuri Pakdil,üst solunum yolları enfeksiyonu nedeni ile önceki gün Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 85 yaşındaki ünlü edebiyatçının tedavi gördüğü hastanede kalbi durmuştu.Yapılan müdahale ile yeniden hayata dönen Pakdil yoğun bakım ünitesine nakledilmişti. Usta yazardan bugün acı haber geldi. Nuri Pakdil tedavi gördüğü hastaneye hayatını kaybetti.
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