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Yazar Nuri Pakdil, hastaneye kaldırıldı

Yazar Nuri Pakdil, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alındı

GÜNCEL 16.10.2019, 01:12
Yazar Nuri Pakdil, hastaneye kaldırıldı
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Alınan bilgiye göre, Pakdil, rahatsızlığı sebebiyle dün öğleden sonra Ankara Şehir Hastanesinde tedavi görmeye başladı.
 
Pakdil'in tedavisinin dahiliye servisinde devam ettiği öğrenildi.

#Nuri Pakdil
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