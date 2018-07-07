Yaz tatiline çıkacaklar için valiz hazırlama tüyoları

GEÇEN seneye göre mayolara olan ilginin bu yıl yüzde yüz arttığını açıklayan firma, plaj alışverişlerinde kadınların erkeklere göre 2 kat daha fazla alışveriş yaptığını belirtti. Elde edilen verilere göre en çok plaj alışverişi yapan iller olan İstanbul, İzmir ve Ankara, Antalya, Muğla ve Balıkesir olarak belirlendi. Trend veriler incelendiğinde geçtiğimiz sezonun trendi mat ruj ve ojelerin yerini simli ve parıltılı ürünlere bırakması dikkat çekerken, parıltılı ve simli ürünlerin görüntülenmelerinde geçen seneye göre yüzde 210 büyüme gerçekleştiği bildirildi.Seyahat Boy Ürünler RevaçtaSeyahat boy ürünlerin taşıma avantajı sağlaması sebebiyle çokça tercih edildiğini açıklayan firma özellikle seyahat boy maskara, deodorant, şampuan ve saç şekillendirici, parfüm, ağız bakım ürünleri ve güneş kremlerine olan talebin geçen seneye göre yüzde 40 büyüme gösterdiğini, erkeklerin ise bu ürünlere ilgisinin yüzde 60 arttığını açıkladı. En Çok İlgi İstanbul'dan Yaz tatili ihtiyaçlarını Hepsiburada’dan karşılayanların çoğunlukla İstanbul’da ikamet ettiğini açıklayan firma en çok alışveriş yapanların 26-35 yaş aralığı olduğunu, İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Antalya ve Muğla'nın takip ettiğini belitti. Yaz aylarında ilgi gören ürünlerin taleplerinde, geçen yılın aynı dönemine göre artış olduğunu da açıklayan firma, güneş kremi ve losyon taleplerinde yüzde 101 artış, bronzlaştırıcılarda yüzde 28 artış, taşınabilir şarj cihazlarında yüzde 30 artış olduğunu kablosuz kulaklıklar ve su geçirmez kılıflara da ilginin arttığını belirtti.Yaz aylarının gelmesiyle birlikte 50 faktör güneş kremleri, suya dayanıklı makyaj ürünleri, bronzlaştırıcılar, selülit ve çatlak karşıtı cilt bakımı ürünlerinde geçen yıla göre yüzde 70 talep artışı yaşandığını kaydeden firma, yaz döneminde öne çıkan ürünler incelendiğinde vücut bronzlaştırıcılara olan ilginin iki kat arttığını bildirdi. Güneş bakım ürünleri kategorisinde en çok tercih edilen ürünün yüzde 35 oranla 50 faktör güneş kremi olduğunu belirten firma bu ürünü bronzlaştırıcıların izlediğini açıkladı. Kaynak: Yaz tatiline çıkacaklar için valiz hazırlama tüyoları