YAZ tatili için heyecanlanan öğrencilere beklenen haber geldi. MEB tarafından duyurulan Yaz tatili tarihi öğrencilerin merakını giderdi. İşte son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alan 2019 Yaz tatili tarihi...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milyonlarca öğrenci, ikinci dönem sonu karnelerini 14 Haziran 2019 tarihinde alacak. Böylelikle Yaz tatili başlayacak.
Yaz tatili ne zaman? 2019 okullar ne zaman kapanacak?
Okullar ne zaman kapanacak? sorusu büyük ilgi görüyor. Milyonlarca öğrencinin merakla araştırdığı okulların kapanacağı tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen Yaz tatili tarihi için heyecan dorukta. İşte 2018-2019 Eğitim - Öğretim Döneminin Yaz tatil tarihi...
YAZ tatili için heyecanlanan öğrencilere beklenen haber geldi. MEB tarafından duyurulan Yaz tatili tarihi öğrencilerin merakını giderdi. İşte son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alan 2019 Yaz tatili tarihi...
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