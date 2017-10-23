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Yaz saati uygulamasıyla ilgili önemli gelişme! Torba Yasa'ya eklendi

Sürekli yaz saati uygulaması, Torba Yasa'ya eklendi. Düzenleme Meclis'te görüşülecek

Yaz saati uygulamasıyla ilgili önemli gelişme! Torba Yasa'ya eklendi

Sürekli yaz saati uygulaması, Torba Yasa'ya eklendi. Düzenleme Meclis'te görüşülecek

23 Ekim 2017 Pazartesi 15:35
Yaz saati uygulamasıyla ilgili önemli gelişme! Torba Yasa'ya eklendi
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SÜREKLİ yaz saati uygulaması, Torba Yasa'ya eklendi, düzenleme Meclis'te görüşülecek. Geçen yıl kış saati uygulamasına geçilmemesi büyük tartışmalara yol açsa da bu uygulamadan vazgeçilmemişti.

ENERJİ BAKANI ALBAYRAK, "ÖNEMLİ KATKI YAPTI" DEMİŞTİ

Enerji Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz eylül ayında yaptığı açıklamada, "Verimlilik hususunda yaz saati uygulaması Türkiye'ye çok önemli bir katkı yaptı.Ne yaptı? Rakamsal olarak; raporlar yeni geldi.Dedik bunun ekonomik rakamsal analizi nedir diye? Bakanlık olarak biz bir çalışma yapmıştk ama, dışarıdan da üçüncü bir gözle Türkiye'nin en iyi üniversitlerinden bir tanesi olan; teknik olarak kimine göre en iyisi olan İstanbul Teknik Üniversitesi ile de bir çalışma yaptırarak baktığımızda, büyüme ısınma tüketimi saat ayarlaması noktasında yaklaşık geçtiğimiz yıl 540 milyon liralık, bir tasaruffa da etki etmesi itibariyle çok ciddi pozitif bir etki ortaya koymuştu. Bu süreç devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.

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EKONOMİ
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