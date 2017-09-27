Yaz saati uygulaması için yürütmeyi durdurma kararı

GÜN Işığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta yaz saati uygulanması hakkındaki için açılan davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

27 Mart 2016 gününden itibaren uygulanmaya başlanan ve her yıl uygulanacak olan yaz saati uygulamasında yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararda Bakanlar Kurulu’na verilen yetkinin bir defaya mahsus uygulanabileceği, gerekçesiyle verildiği açıklandı. Kararda, Bakanlar Kurulu’nun ilgili düzenleme için süreklilik arz edecek şekilde kullanılması yönünde bir yetki verilmediği hatırlatıldı. CNNtürk kararı yayınladı.