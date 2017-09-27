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Yaz saati uygulaması için yürütmeyi durdurma kararı

Danıştay, sürekli yaz saati uygulamasını durdu. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yaz saati uygulaması için Danıştay Dava İdareleri Kurulu'ndan yürütmeyi durdurma kararı geldi

Yaz saati uygulaması için yürütmeyi durdurma kararı

Danıştay, sürekli yaz saati uygulamasını durdu. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yaz saati uygulaması için Danıştay Dava İdareleri Kurulu'ndan yürütmeyi durdurma kararı geldi

27 Eylül 2017 Çarşamba 16:43
Yaz saati uygulaması için yürütmeyi durdurma kararı
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GÜN Işığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta yaz saati uygulanması hakkındaki için açılan davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

27 Mart 2016 gününden itibaren uygulanmaya başlanan ve her yıl uygulanacak olan yaz saati uygulamasında yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararda Bakanlar Kurulu’na verilen yetkinin bir defaya mahsus uygulanabileceği, gerekçesiyle verildiği açıklandı. Kararda, Bakanlar Kurulu’nun ilgili düzenleme için süreklilik arz edecek şekilde kullanılması yönünde bir yetki verilmediği hatırlatıldı. CNNtürk kararı yayınladı.

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Anahtar Kelimeler:
Yaz SaatiDanıştay
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