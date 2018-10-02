Yaz saati kararı taraftarları vurdu! Maçlar gece 00.00'da başlayacak

Yaz saati kararının yürürlüğe girmesiyle birlikte Schalke - Galatasaray mücadelesi saat 23.00'te, Sarpsborg - Beşiktaş ve Trnava - Fenerbahçe maçı 00.00'da başlayacak

Yaz saati kararı taraftarları vurdu! Maçlar gece 00.00'da başlayacak
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GÜN ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan ileri saat uygulamasının devam ettirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulaması her sene, yıl boyu sürdürülecek.

KARAR AVRUPA MAÇLARINI VURDU

Kararın yürürlüğe girmesi, Avrupa maçlarını takip etmek isteyen Türk taraftarları vurdu. Buna göre 6 Kasım'da Şampiyonlar Liginde oynanacak Schalke 04 - Galatasaray mücadelesi saat 23.00'te, 29 Kasım ve 13 Aralık'ta oynanacak Sarpsborg - Beşiktaş ve Trnava - Fenerbahçe maçları ise gece 00.00'da başlayacak.

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