Yaylalı hizmetten memnun

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, makamında muhtarları ağırladı, sorunlarını dinleyip ilgili birimlere talimat verdi. Sapadere Muhtarı Hasan Ünal, Öteköy Muhtarı Mustafa Zavlak, Gümüşkavak Muhtarı Yücel Sezel ve Tırılar Muhtarı Orhan Güler ile görüşen Koordinatör Güney, daha sonra Yaylalı Muhtarı Sait Şahin, Yaylalı Mahallesi Sulama Kooperatifi Başkanı Zeki Uslu ve eski AKP'li yönetici Mesut Yüksel'i kabul etti. Sulama amaçlı boru talebinde bulunan ve ihtiyaçlarının büyük bölümü karşılanan Yaylalı Mahallesi sakinleri, Güney’e teşekkür etti. Mahallelerine sulama amaçlı 3 bin metre sulama borusu gerektiğini ve büyük bölümünün karşılandığını belirten Kooperatif Başkanı Zeki Uslu, "Bölge tarımı için büyük önem arz eden boru ihtiyacımız Büyükşehir Belediyesi tarafından giderildi. Teşekkür ediyoruz" derken, Güney ise yaylalarda ve kırsal mahallelerde 10 bin 246 metre borunun sulama amaçlı olarak hizmete girdiğini söyledi.

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