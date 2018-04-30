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Yayla yolunda feci kaza! Kamyonetle uçuruma yuvarlandılar

Gazipaşa’da yayladan dönen ailenin içinde bulunduğu kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, Mehmet Tekin ve eşi Saime Tekin yaşamını yitirirken, 1’i çocuk 3 akrabası ise yaralandı

Yayla yolunda feci kaza! Kamyonetle uçuruma yuvarlandılar

Gazipaşa’da yayladan dönen ailenin içinde bulunduğu kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, Mehmet Tekin ve eşi Saime Tekin yaşamını yitirirken, 1’i çocuk 3 akrabası ise yaralandı

30 Nisan 2018 Pazartesi 09:11
Yayla yolunda feci kaza! Kamyonetle uçuruma yuvarlandılar
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KAZA, dün saat 19.30 sıralarında Gazipaşa’ya 40 kilometre uzaklıktaki Sugözü Mahallesi, Belbaşı Yaylası yakınlarında meydana geldi. Mehmet Tekin (65) ve Saime Tekin (60) çifti, yakınlarıyla birlikte tarlalarını ekmek için dün Belbaşı Yaylası’na gitti. Yayladaki işlerini bitirdikten sonra aile, Mehmet Tekin’in kullandığı 07 UB 799 plakalı kamyonetle Gazipaşa’ya dönüşe geçti. Yolda Mehmet Tekin’in direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyonet, yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Taklalar atan araçtaki Mehmet Tekin ile eşi Saime Tekin olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçtakiakrabaları Tuğberk Şirin (20), Recep Yasin Atalay (33) ve kızı Ayşe Atalay (5) yaralandı. Kazayı gören diğer araçtaki akrabaları durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Araçtakileri uçurumdan çıkarmak için Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı UMKE ekipleri büyük çaba sarf etti. Yaralılar ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alınırken, yaşamını yitiren çiftin cenazeleri ise morga konuldu. Kazada ölen Mehmet ve Saime Tekin çiftinin, Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Tekin’in anne ve babası olduğu öğrenildi. Olayın duyulmasıyla birlikte ailenin yakınları ve çok sayıda kişi Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne akın etti.

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Son Güncelleme: 30.04.2018 07:37
Anahtar Kelimeler:
GazipaşaAk Parti Yönetim Kurulu ÜyesiAhmet Tekinin Anne Ve Babası
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