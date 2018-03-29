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Yayına bağlanan izleyicinin, eşi ve eltisiyle ilgili itirafı şoke etti

'Hayatta Her Şey Var' programına bağlanan kadın izleyicinin kocası ve eltisiyle ilgili itirafları hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri dumur etti

Yayına bağlanan izleyicinin, eşi ve eltisiyle ilgili itirafı şoke etti

'Hayatta Her Şey Var' programına bağlanan kadın izleyicinin kocası ve eltisiyle ilgili itirafları hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri dumur etti

29 Mart 2018 Perşembe 17:25
Yayına bağlanan izleyicinin, eşi ve eltisiyle ilgili itirafı şoke etti
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"KOCAM Bana Değil Eltime Gülüyor" Diyen İzleyicinin İtirafı Stüdyoyu Buz Kesti 2 saat önce
'Hayatta Her Şey Var' programına bağlanan kadın izleyicinin kocası ve eltisiyle ilgili itirafları hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri dumur etti.

 Beyaz TV ekranlarında Nur Viral'ın sunduğı 'Hayatta Her Şey Var' programına bağlanan izleyicinin anlattıkları şaşırttı.

AĞLAMAKLI ANLATTI, DİNLEYENLER ŞOKE OLDU

İsmini vermeden bağlanan izleyicinin eşi ve eltisi arasındaki samimiyeti ağlamaklı anlatması soğuk duş etkisi yarattı.

"KİMSEYE ANLATAMIYORUM, KAFAYI YİYECEĞİM"

Eşiyle 2 yıllık evli olduğunu söyleyen kadın "Evlendiğimizden beri kaynanamgilde yemek yiyoruz. Eşim küçük eltimle çok samimi. Beni aramıyor onu arıyor. Benimle şakalaşmıyor onunla şakalaşıyor. Kimseye anlatamıyorum kafayı yiyeceğim" diye konuştu.

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Hayatta Her Şey VarYayınElti
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