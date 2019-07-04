Yayalar kaldırımdan mahrum: Alanya'da Hükümet Caddesi düzenleme bekliyor!

Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan işletmelerin kaldırım üzerine koydukları masa ve sandalyelere geçtiğimiz hafta Antalya BŞB tarafından çekidüzen getirilmişti. Düzenlemenin ardından bu kez de gözler aynı karmaşanın yaşandığı Hükümet Caddesi’ne ve Alanya Belediyesi’ne çevrildi 

Yayalar kaldırımdan mahrum: Alanya'da Hükümet Caddesi düzenleme bekliyor!
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GEÇTİĞİMİZ haftanın en çok konuşulan gündem maddelerinden biri Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen düzenlemeler oldu. Bulvar boyu sıralanan işletmelerin kaldırım üzerine koydukları masa ve sandalyelerin kaldırılmasıyla birlikte kaldırım genişledi, yayalar bir nebze de olsa nefes aldı. 

GÖZLER ALANYA BELEDİYESİ’NDE
İşletmecilerden tepki, yayalardan ise takdir alan çekidüzenin ardından, bu kez de gözler Alanya Belediyesi’nin tasarrufunda bulunan paralel caddeye, yani Hükümet Caddesi’ne çevrildi. Atatürk Bulvarı gibi pek çok işletmenin yan yana dizildiği caddede kaldırımı işgal eden masa ve sandalyelere Alanya Belediyesi tarafından bir çekidüzen getirilecek mi? Merak konusu oldu. 

Haberin detayları saat 18.00’da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde…

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