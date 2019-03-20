Yaya geçitlerinde yeni dönem

AKDENİZ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu önüne 'Önce Yaya' görselleri çizildi. İçişleri Bakanlığınca, 2019'un 'Yaya öncelikli trafik yılı' ilan edilmesi nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü bağlı ekipler, şehir genelinde yaya geçidi çizgilerini ve uyarı sistemlerini elden geçiriyor.

YAYA VE OKUL GEÇİTLERİNE GÖRSEL UYARI

Şehrin araç ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu cadde ve bulvarlar üzerinde yürütülecek projenin ilk uygulaması Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun bulunduğu Muratpaşa ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'nde gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde çift kompenantlı yol çizgi uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, yaya geçitlerine sürücülerin görebileceği şekilde 'Önce Yaya' görselleri ile birlikte çizgi çalışması yaptı. Böylece sürücülerin, yaya ve okul geçidine yaklaşırken güvenle yavaşlayabilmesi ve durabileceği uygun mesafe göz önüne alınarak uyarılması sağlanacak. Yetkililer, proje kapsamında uygulamanın önce kentin ana arterlerinde sonra da ilçelerde devam edeceğini ifade etti.