Yataktaki ihanet fotoğraflarına 30 milyon lira istedi

ÜNLÜ işadamı Mehmet Gazioğlu'nun yeğeni Mehmet Gazioğlu'nun boşanma davasına bir de tazminat talebi eklendi. 9 yıl önce evlendiği iki çocuk annesi Müge Gazioğlu, eşinin dava sürerken kendisini aldattığını gerekçe gösterip, delil olarak yatakta çekilen fotoğraflar olduğunu iddia edip 30 milyon TL tazminat ve 60 bin TL nafaka istedi.

Müge Gazioğlu, bu yasak aşkın yatak odası görüntülerinin delil olarak elinde bulunduğunu öne sürdü. Müge Gazioğlu, kocasının, H. adlı yabancı bir kadınla birlikte olduğunu iddia etti.

Dilekçesinde eşinin yabancı uyruklu H. adlı kadınla ilişkisi olduğunu öne süren Müge Gazioğlu, "Bu kadınla zina etmesi sonrasında yatakta çekilmiş fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşmıştır. Daha sonra bu kadınla aynı evde yaşadığını itiraf etmiş ve bu kadınla yatakta çekilmiş fotoğrafları paylaşarak müvekkilimi aramıştır" denildi.