Yastık altında 15 milyar lira eridi!

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin artmasıyla altın adeta çakıldı. Haftanın ilk gününe 1.315 dolar seviyesinden başlayan altının onsu 3 yılın en sert düşüşünü yaşarken, ons 1.263 dolara kadar çekildi. Böylece Türkiye’de yastık altındaki altınların değeri sadece 8.5 milyar dolar azalırken, Türk Lirası olarak ise altın fiyatlarındaki düşüşün faturası 15 milyar lira oldu.

Fed tarafından, sıkılaştırıcı para politikaları yanlısı açıklamalar ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) varlık alımlarını durdurabileceği yönünde açıklamaları sonucunda altında kan kaybı sürüyor. Gram altın 124 liraya, çeyrek altın 200 lira sınırına gerilerken, Türkiye'de bugün yastık altında olduğu tahmin edilen 5 bin ton altının da değeri azalıyor.



'KAYIT DIŞI OLARAK 200 MİLYAR DOLAR TASARRUFA SAHİBİZ'

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Genel Müdürü Ayşen Esen yastık altındaki altın miktarı hakkında birçok tahmin ortaya atıldığına dikkat çekerek "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2012’de bu konuda bir çalışma yayınlamıştır. Bu çalışmaya göre, 1989 yılından 2012 Ağustos tarihine kadar, ülkemizin altın stok artış miktarı yani yastık altına giden altın miktarı 2,058 tondur. Bu çalışma sadece 24 yıllık bir süreyi kapsarken yıllık yaklaşık 86 ton altının Türkiye’de yastıkaltına gittiğini göstermektedir. Altının ülkemizde yüzlerce yıldır yatırım aracı ve takı olarak kullanıldığı düşünülürse, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. olarak daha önce ifade ettiğimiz 5,000 ton yastık altı altın miktarının makul bir tahmin olduğu görülmektedir" dedi.

Tüketicilerin fiziki altına olan talebinin ve Darphane’nin basmış olduğu altınların ekonominin dışında kalmasının bu miktarı her geçen yıl daha da arttırmaya devam ettiğine dikkati çeken Esen, "Yani ülke olarak, ekonomi dışında atıl kalan ve ülkemize ekonomik alanında bir faydası olmayan, kayıt dışı yaklaşık 200 milyar dolar tasarrufa sahibiz diyebiliriz" diye konuştu.



HAZİRAN'DAN BU YANA GÖRÜLEN EN DÜŞÜK SEVİYE

4 Ekim Çarşamba günü, altının onsunun yüzde 4 civarında gerileyerek, Haziran 2015’ten bu yana en düşük seviyesini gördüğüne işaret eden Esen, sözlerine şöyle devam etti:

"Kısaca 3 Ekim Pazartesi Altın/Ons 1,319 seviyelerindeyken yastık altındaki 5 Bin Ton altının karşılığı olarak vatandaşlarımızın 212 milyar dolar birikimi varken, 2 gün içerisinde Altın/Ons 1,266 seviyelerine kadar düşmesi sonucunda, hane halkının yıllardır yaptığı birikim kısa süre içinde 203.5 milyar dolara indi, genel olarak yatırımcıların TL bazında yatırım yaptıklarını düşünürsek, buradaki kaybın doların bu süreçte değer kazanması ile, TL ile altına yatırımların kaybı USD’ye göre daha sınırlı kaldı, altın bu dönemde 127.31 TL den 124.27 TL ye düştü, bu kaybın faturası da 15 milyar TL olarak gerçekleşti. Kısaca, bu süreçte, hiçbir şey yapmadan 8.5 milyar dolar fakirleştik, diyebiliriz.”



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