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Yaşlılar formda olacak

Yaşlılar, malzeme bağışının ardından Alanya Huzurevi'nde fizyoterapist eşliğinde spor yapmaya başladılar

Yaşlılar formda olacak

Yaşlılar, malzeme bağışının ardından Alanya Huzurevi'nde fizyoterapist eşliğinde spor yapmaya başladılar

25 Mart 2015 Çarşamba 10:23
Yaşlılar formda olacak
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- Erkan UYSAL
ALANYA Huzurevi'ndeki yaşlıların spor yapması için CHP'li Alanya Belediye Meclis Üyesi ve Referans Kadın Kulübü İşletmecisi Nefise Develioğlu ile eşi Mustafa Kemal Develioğlu tarafından fizyoterapi odasına malzeme bağışında bulunuldu. Bağışlanan malzemelerle kurumun fizyoterapi odasında yaşlılar fizyoterapist eşliğinde spor yapma imkanı buluyor. Alanya Huzurevi Müdürü Uğur Özgün, huzurevinin hizmete başladığında bir takım eksiklikleri olduğunu söyledi. Özgün, "Biz burada devlet-vatandaş işbirliğinin çok güzel bir örneğini görüyoruz. Fizik tedavi odamızın malzemeleri eksikti. Nefise ve Mustafa Kemal Develioğlu bir katkı sundu. Fizyoterapi odasını iç malzeme olarak düzenledik ve hizmete soktuk. Bu Alanya'da aldığımız en büyük bağış. Örnek olması açısından bu çok önemli. Alanya halkının duyarlılığının bu sayede devam edeceğini düşünüyorum" dedi.
'ÖRNEK OLMASINI İSTİYORUM'
Nefise Develioğlu da "Bütün Alanya halkının bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Hayır yapmanın Allah ile kul arasında olması gerektiğini en iyi bilen insanlardan biriyim ama doğru insanlarla, doğru işler yaparak, bunun insanlara örnek olmasını isteyerek bu işe giriştim" şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 25.03.2015 09:31
Anahtar Kelimeler:
HuzureviAlanya HuzureviNefise DevelioğluKemal Develioğlu
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