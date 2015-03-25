Yaşlılar formda olacak

- Erkan UYSAL

ALANYA Huzurevi'ndeki yaşlıların spor yapması için CHP'li Alanya Belediye Meclis Üyesi ve Referans Kadın Kulübü İşletmecisi Nefise Develioğlu ile eşi Mustafa Kemal Develioğlu tarafından fizyoterapi odasına malzeme bağışında bulunuldu. Bağışlanan malzemelerle kurumun fizyoterapi odasında yaşlılar fizyoterapist eşliğinde spor yapma imkanı buluyor. Alanya Huzurevi Müdürü Uğur Özgün, huzurevinin hizmete başladığında bir takım eksiklikleri olduğunu söyledi. Özgün, "Biz burada devlet-vatandaş işbirliğinin çok güzel bir örneğini görüyoruz. Fizik tedavi odamızın malzemeleri eksikti. Nefise ve Mustafa Kemal Develioğlu bir katkı sundu. Fizyoterapi odasını iç malzeme olarak düzenledik ve hizmete soktuk. Bu Alanya'da aldığımız en büyük bağış. Örnek olması açısından bu çok önemli. Alanya halkının duyarlılığının bu sayede devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

'ÖRNEK OLMASINI İSTİYORUM'