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Yaşlı sapık, Taksim'in göbeğinde genç erkeklere ilişki teklif etti

Taksim Meydanında takım elbiseli yaşlı adamın, 18-20 yaşlarındaki genç erkeklere iltifat ettikten sonra, para karşılığında birliktelik teklifinde bulunduğu iddiası ortalığı karıştırdı

Yaşlı sapık, Taksim'in göbeğinde genç erkeklere ilişki teklif etti

Taksim Meydanında takım elbiseli yaşlı adamın, 18-20 yaşlarındaki genç erkeklere iltifat ettikten sonra, para karşılığında birliktelik teklifinde bulunduğu iddiası ortalığı karıştırdı

23 Ekim 2017 Pazartesi 13:30
Yaşlı sapık, Taksim'in göbeğinde genç erkeklere ilişki teklif etti
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TAKSİM Meydanı'nda takım elbiseli yaşlı bir adamın, 18-20 yaşlarındaki genç erkeklerin yanına yaklaşıp onlara iltifatlar ettikten sonra para karşılığında görüşme talep ettiği iddia edildi. Birçok kez gençlerin yanına yaklaşarak onlarla konuşmaya çalışması kameralara yansıyan adamın konuştuğu bir genç ise adamın kendisine iltifat ederek para karşılığında görüşmek istediğini söylediğini ifade etti.

GENÇLERE YANAŞIP İLTİFATLAR YAĞDIRIYOR, ARDINDAN BİRLİKTELİK TEKLİF EDİYOR

Taksim Meydanı'nda geçtiğimiz günlerde takım elbiseli yaşlı bir adamın tanımadığı gençlere yaklaşarak onlarla konuşması dikkat çekti. 18-20 yaşlarında genç erkeklerin yanına giderek önce cep telefonuyla konuşuyormuş gibi yapıp onlarla sohbet etmeye çalışan adamın, gençlere para karşılığında görüşme teklifi yaptığı iddia edildi. Gençlerden birinin yanına oturarak ona iltifat eden adamın sapık olduğundan şüpheleniliyor.

"HER BULUŞMAMIZDA SANA 50-100 LİRA VERİRİM" DEMİŞ

Adamın konuştuğu gençlerden biri "Bana saçma sapan şeyler söyledi. 'Çok yakışıklısın, tatlısın' dedi. Bana 'her buluşmamızda sana 50-100 lira para veririm' dedi. Bende ona 'karşıdan baktığın zaman ben öyle birine benzemiyorum' dedim. Ondan sonra cep telefonumu istedi. Bende vermeyince kalktı gitti" dedi.

POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

Polis ekipleri yaşlı adamı yakalamak için çalışma başlattı.

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