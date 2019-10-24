Yaşlı kadına korkunç işkence
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kendisine vasi olarak atanan yakını tarafından darp edildiği iddia edilen Ayşe Doğancı (81), komşularının şikayeti üzerine huzurevine yerleştirildi.
Ereğli Kepez Mahallesi Mustafa Akay Sokakta oturan Ayşe Doğancı'nın komşuları, karakola giderek yaşlı kadının bakıcısı S.K. tarafından darp edildiğini iddia etti. Şikayetin ardından harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ekiplerini eve yönlendirdi. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar tespit edilen Ayşe Doğancı, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayşe Doğancı, tedavisinin ardından ilçedeki huzurevine yerleştirildi. Yaşlı kadının yakını olan S.K.nin vasi olarak belirlendiği ve bakım ücreti aldığı öğrenildi. Ayşe Doğancının vücudundaki morlukların darptan kaynaklanıp kaynaklanmadığı raporda ortaya çıkacağı belirtildi.
Cumhuriyet Başsavcılığının şikayet üzerine başlatılan soruşturma ise sürdürülüyor.
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