banner449

banner552

banner481

banner472

Yaşlı kadına korkunç işkence

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kendisine vasi olarak atanan yakını tarafından darp edildiği iddia edilen Ayşe Doğancı (81), komşularının şikayeti üzerine huzurevine yerleştirildi.

GÜNCEL 24.10.2019, 20:10
Yaşlı kadına korkunç işkence
banner404

Ereğli Kepez Mahallesi Mustafa Akay Sokakta oturan Ayşe Doğancı'nın komşuları, karakola giderek yaşlı kadının bakıcısı S.K. tarafından darp edildiğini iddia etti. Şikayetin ardından harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ekiplerini eve yönlendirdi. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar tespit edilen Ayşe Doğancı, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayşe Doğancı, tedavisinin ardından ilçedeki huzurevine yerleştirildi. Yaşlı kadının yakını olan S.K.nin vasi olarak belirlendiği ve bakım ücreti aldığı öğrenildi. Ayşe Doğancının vücudundaki morlukların darptan kaynaklanıp kaynaklanmadığı raporda ortaya çıkacağı belirtildi.

 

Cumhuriyet Başsavcılığının şikayet üzerine başlatılan soruşturma ise sürdürülüyor.

Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
banner384
Namaz Vakti 24 Ekim 2019
İmsak 05:47
Güneş 07:07
Öğle 12:46
İkindi 15:48
Akşam 18:16
Yatsı 19:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 17
2. Trabzonspor 8 15
3. Fenerbahçe 8 14
4. Başakşehir 8 14
5. Malatyaspor 8 13
6. Galatasaray 8 13
7. Sivasspor 8 12
8. Konyaspor 8 12
9. Gaziantep FK 8 11
10. Antalyaspor 8 11
11. Göztepe 8 9
12. Beşiktaş 8 9
13. Ankaragücü 8 9
14. Denizlispor 8 8
15. Kasımpaşa 8 8
16. Çaykur Rizespor 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Fatih Karagümrük 8 15
4. Altay 8 15
5. Ümraniye 8 14
6. Keçiörengücü 8 14
7. Balıkesirspor 8 13
8. Bursaspor 8 12
9. İstanbulspor 8 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Menemen Belediyespor 8 8
13. Adanaspor 8 7
14. Osmanlıspor 8 7
15. Altınordu 8 5
16. Boluspor 8 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 9 19
3. Leicester City 9 17
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Sheffield United 9 12
10. Bournemouth 9 12
11. West Ham 9 12
12. Aston Villa 9 11
13. Wolverhampton 9 11
14. M. United 9 10
15. Everton 9 10
16. Brighton 9 9
17. Southampton 9 8
18. Newcastle 9 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Granada 9 17
4. Real Sociedad 9 16
5. Atletico Madrid 9 16
6. Sevilla 9 16
7. Villarreal 9 14
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 9 11
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Espanyol 9 5
20. Leganés 9 2
banner440
banner545