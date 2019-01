Yaşlı adamın görmeyen gözlerle sokakta 15 saatlik çöp mesaisi

MURATPAŞA'DA yaşayan Hasan Başdaş (88), 48 sene önce geldiği Antalya’da yıllarca çeşitli işlerde çalıştı. Üçü kız, 4 çocuğu bulunan Başdaş, kızlarının evlenmesinin ardından oğlunun cezaevine girmesiyle birlikte çöp konteynerlerinden atık kağıt, plastik, kutu toplayarak geçimini sağlamaya başladı. Her gün sabahtan akşama kadar civardaki çöp konteynerlerini dolaşan Başdaş, bir gün şehir zorbalarının saldırısına uğradı ve başına aldığı darbeyle iki gözünde görme bozuklukları yaşadı. Yine de çöp toplamaya devam eden Hasan Başdaş, gözlerinde ilerleyen katarakt sonrası da büyük sıkıntı yaşamaya başladı. Gözleri görmediği için 2 defa trafik kazası geçiren Başdaş, şoförleri bu konuda uyarmak için çöp arabasının üzerine, ‘88 yaşında, iki gözü kördür. Şoförlerin dikkatine!’ yazılı bir tabela astırdı.

Gözleri görmediği halde çalışan Başdaş, kazandığı parayla yanında kalan 2 torununa, eşine ve cezaevindeki oğluna bakıyor.

Kimliğe 7 yaş küçük yazdırıldığını ifade eden Başdaş, 24 yaşındaki oğlunun 16 yıl hapis cezası aldığını ve 3 yıldır cezaevinde olduğunu söyledi.

35 lira için öldüresiye dövdüler

Başdaş, daha önce zengin birisine benzetildiği için dayak yediğini ve bu sebeple gözlerinde görme bozukluğu meydana geldiğini belirterek, "Beni pazar pazarında dolandırmak istediler ve sonra taşla kafama vurdular. Taşın etkisiyle yere düştüm. Baygın halde yerde yatarken beni öldü zannettiler. Sonra başka biri yanımıza geldi ve ‘Üstünde kaç para çıktı?’ diye sordu. Bana saldıranlar da üstümden 35 lira çıktığını söyleyince adam, ‘35 lira için bir adam öldürülür mü?’ diyerek tepki gösterdi. Saldırganlar ise, ‘Onun üstünde milyonlar var’ dedi. Onlar kendi kendilerine konuşuyor ama ben de duyuyorum. Benim gibi bir yaşlı adam daha varmış ama onun 7 tane apartmanı varmış. O da aynı benim gibi çöp topluyor. Bana saldıranlar asıl o yaşlı adamın peşindeymiş. Bu olaydan 10-15 gün geçti hanımımla beraber evde otururken ben aniden yere düştüm. Eşim de hemen ambulans çağırdı. 6 gün ölü gibi yaşadım" diye konuştu.

"Şoförde hata görmem, çünkü ben görmüyorum"

Gözleri görmediği için 2 kez trafik kazası geçirdiğini belirten Başdaş, bu nedenle vücudunun belli yerlerinde kırıkların meydana geldiğini söyledi. Başına gelen kazalardan sonra çöp arabasının üzerine, ’88 yaşındadır kördür şoförlerin dikkatine’ yazılı bir tabela yazdırdığını ifade eden Başdaş, "Bu tabelayı koydurduğumdan beri başıma herhangi bir kaza gelmedi. Şoförler yazıyı gördüklerine kör olduğumu anlıyorlar. Bena bir araç çarpsa ben şoförde hata görmem, çünkü ben görmüyorum ki" şeklinde konuştu.

"Altın at ben çıkaramam"

Başdaş, ‘Çöp konteynerini nasıl buluyorsunuz? sorusuna ise, "Bir şekilde buluyorum. Nerede kaç konteyner varsa biliyorum, ezberledim. Yere gömülü çöp konteynerinin içine altın at ben çıkaramam. Ama büyük olanları elimle ve kanca yardımıyla alıyorum. Dokunuyorum ve seçiyorum" diyerek cevap verdi.

"Mendil mi açayım?"

Ayda 650 lira yardım maaşı aldığını söyleyen Başdaş, "Aldığım paradan ya 10 lira kalacak, ya da 20 lira kalacak. Cezaevindeki oğluma maddi konuda destek sağlıyorum, yemesini içmesini karşılıyorum. Ne yapayım fakirim. Çocuklarıma mecbur ekmek parası getirmem lazım. Gideyim dileneyim mi? Avuç mu açayım? Yere mendil mi açayım?" dedi.

Yardım istediğini dile getiren 88 yaşındaki Başdaş, "Bugün gitsem ameliyat ederler. Ama ben 3 gün hastanede kalsam o iki öksüzüme kim bakacak? Elbette ameliyat olmak isterim, insana hayat lazım" dedi.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2019, 10:59